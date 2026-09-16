Burger King выпустил микросумку Le Nugguette размером с куриный наггетс

People

Сеть фастфуда Burger King ограниченным тиражом выпустила лимитированную микросумку Le Nugguette размером с один куриный наггетс. Новый аксессуар появился в связи с обновлением осеннего меню. Об этом сообщает People.

Каждая сумка комплектуется одним из четырех брелоков, стилизованных под новые соусы Burger King: «Особый пикантный», «Медово-горчичный», «Буффало» и «Кисло-сладкий».

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Внутри каждой сумки также находится промокод на порцию новых наггетсов. Аксессуар и продукт, который он рекламирует, продаются вместе.

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Сумка стоит 3,99 доллара - столько же, сколько порция из четырех наггетсов. Аксессуары выпускают ограниченным тиражом - по 100 штук в день до сегодняшнего дня.

Ранее «Бургер Кинг» показал рекламную кампанию Boomer King с отсылками к фильмам 80-х и 90-х годов. Сеть фастфуда выпустила эксклюзивные товары, включая футболку с символикой старого телесериала «Рыцарь дорог».