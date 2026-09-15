В Сирии вспыхнули массовые протесты: причиной стало резкое повышение цен на топливо

В Сирии начались самые массовые после свержения Башара Асада протесты. Жители страны вышли на улицы после того, как власти объявили о повышении цен на дизельное топливо на 40%, а на бензин - на 28%. Об этом сообщает ВВС.

В воскресенье, 13 сентября, правительство Сирии объявило о повышении цен на топливо. Власти заявили, что мера носит временный характер и связана с ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты, а также остановкой на модернизацию нефтеперерабатывающего завода в Баниясе - крупнейшего из двух НПЗ в Сирии.

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Министр энергетики Сирии Мохаммед аль-Башир в субботу сообщил, что сейчас страна добывает около 102 тысяч баррелей нефти в сутки, тогда как потребляет 325 тысяч баррелей. Поэтому Сирии приходится импортировать топливо.

После объявления о повышении цен жители страны начали выходить на улицы. Они жгли покрышки и перекрывали автомобильные дороги, опасаясь, что подорожание топлива приведет к росту цен на другие товары.

В понедельник сообщения о протестах поступали из Хамы, Хан-Шейхуна и Маарат-аль-Нумана на шоссе, ведущем через Алеппо в Турцию, а также из Азаза и Аль-Баба в окрестностях Дамаска. Протесты также проходили в Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасаке на востоке страны, Камышлы на северо-востоке, в районах сирийского Курдистана и других местах.

BBC Verify, служба проверки фактов ВВС, подтвердила подлинность видеозаписей беспорядков на двух пограничных пунктах - на границе с Ираком и на границе с Турцией.

Корреспондент AFP в Камышлы сообщил, что на протест вышли сотни человек. Они держали плакаты с надписями «Нет политике голода!» и «Нет повышению цен на топливо!» и скандировали: «Горючее - для народа!»

«Это неправильное решение! Это решение против фермеров, рабочих и студентов - против всех бедняков Сирии», - сказал AFP 56-летний местный житель Абдул Рахман Халил.

Таксисты в Дамаске рассказали Reuters, насколько сильно повышение цен на топливо влияет на их доходы.

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«Я вчера залил 10 литров бензина за 185 тысяч старых сирийских фунтов, а заработал за весь день 225 тысяч. И что я получил? Я привез домой 20–25 тысяч», - рассказал Reuters таксист Мохаммед.

В начале этого года сирийский фунт был деноминирован: 100 старых фунтов заменили одним новым. Таким образом, 25 тысяч старых фунтов соответствуют 250 новым фунтам - менее двух долларов.

«Это значит, что я заработал только на бензин. Я не на себя работал, - продолжил Мохаммед. - Решение в руках правительства. Нам нужно, чтобы оно срочно что-то решило, потому что мы, шоферы, тоже должны есть и пить, у нас есть другие расходы».

Другой таксист, Имад Абу-Рас, заявил, что повышение стоимости топлива неизбежно скажется на ценах на продукты.

«Сейчас цены на бензин выросли, цены на дизель выросли. Завтра подорожают овощи, еда подорожает. Честно говоря, так жить нельзя, вообще нельзя. Найдите выход с этими ценами, дайте людям жить, дайте людям есть!» - сказал он Reuters.

Имад рассказал, что у него пятеро детей и ежедневно ему необходимо покупать пять пачек лепешек. По его словам, если цена одной пачки вырастет до девяти тысяч старых сирийских фунтов, на хлеб семье придется тратить около 40 тысяч фунтов в день - примерно миллион фунтов в месяц.

Экономисты также предупреждают, что рост цен на топливо может привести к подорожанию других товаров и услуг.

«Проблема цен на топливо в Сирии - это не просто споры о цене литра бензина или дизеля и не просто финансовое решение, очередное в ряду повышений цен», - заявил сирийский экономист Хасан Мурад. По его словам, подорожание топлива затрагивает производство, транспортные расходы, цены на продукты питания, покупательную способность населения, прибыльность бизнеса, занятость и инвестиции, а также перспективы восстановления сирийской экономики.