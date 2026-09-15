В Китае запустили необычную «суперфабрику», где роботы делают гуманоидов

В китайском городе Лючжоу начал работу завод, на котором роботы участвуют в производстве других роботов. Новая фабрика компании UBTECH Robotics рассчитана на выпуск более 10 тысяч промышленных человекоподобных машин в год, а при проектном темпе производства с линии может сходить один робот каждые десять минут.

О запуске предприятия сообщили власти Лючжоу.

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«Суперфабрика», как ее называет производитель, официально начала работу 12 сентября в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Площадь предприятия составляет около 14 тысяч квадратных метров, высота здания - 13,8 метра.

Главная особенность производства - принцип «роботы делают роботов». Часть операций, которые необходимы для выпуска новых машин, выполняют другие роботы.

Что именно делают роботы

На предприятии выпускают прежде всего промышленных роботов семейства Walker S, а также машины серии Cruzr.

Роботы на производстве занимаются разгрузкой и загрузкой палет, подачей компонентов и перемещением материалов между рабочими зонами. Внутри предприятия также работают автономные тележки AGV и беспилотные погрузчики. Они доставляют необходимые компоненты к местам сборки и перевозят готовые машины на склад.

При сборочных операциях используются промышленные манипуляторы и вращающиеся на 360 градусов рабочие платформы. Это особенно важно из-за сложности конструкции: при сборке одного робота приходится работать более чем с 2000 винтов различных типов.

После завершения производства каждая машина проходит проверку, а данные о компонентах, параметрах сборки и результатах контроля сохраняются в цифровой системе.

Сначала завод построили виртуально

В создании производственной системы участвовало подразделение Siemens Digital Industries Software.

Одной из интересных особенностей проекта стало использование технологии цифрового двойника. Прежде чем организовать производственные процессы в реальном цехе, специалисты фактически воспроизвели его в цифровой среде.

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В виртуальную модель были включены рабочие места, стеллажи, маршруты автономных транспортных средств и другие элементы производства. Это позволяет заранее моделировать движение материалов и работу оборудования, а при появлении новых моделей роботов быстрее перестраивать производственную линию.

Цифровая система управляет практически всей цепочкой - от поступления заказа и распределения компонентов до сборки, проверки и отправки готового робота на склад.

Более 10 тысяч роботов в год

UBTECH заявляет, что предприятие стало первым в мире специализированным интеллектуальным заводом промышленных гуманоидных роботов, рассчитанным на ежегодный выпуск более 10 тысяч машин.

Поэтому главным испытанием для нового предприятия станет не только способность быстро собирать гуманоидов, но и возможность поддерживать такой масштаб производства при необходимом качестве и находить для тысяч новых машин реальную работу.

Зачем нужны Walker

UBTECH разрабатывает человекоподобных роботов прежде всего для промышленности.

Машины семейства Walker уже проходят испытания и используются на предприятиях автомобильной, электронной и других отраслей. Среди компаний, с которыми сотрудничала UBTECH при внедрении таких роботов, - BYD, NIO и Geely.

В заводских условиях гуманоидов предполагается использовать там, где человеку приходится многократно выполнять однообразные физические операции: переносить контейнеры и детали, сортировать компоненты, подавать материалы к производственной линии и участвовать в контроле качества.

Именно промышленность сейчас считается одним из наиболее реалистичных направлений применения человекоподобных роботов: окружающая среда на заводе значительно более предсказуема, чем квартира, улица или общественное пространство.

Запуск предприятия в Лючжоу показывает, что борьба разработчиков гуманоидов постепенно перемещается из лабораторий на заводы. Теперь вопрос заключается уже не только в том, насколько эффектно робот умеет ходить, бегать или демонстрировать отдельные навыки, - но и в том, можно ли серийно выпускать тысячи таких машин и сделать их экономически полезными на реальном производств.

Фото: На заводе UBTECH Robotics по производству человекоподобных роботов в Лючжоу.