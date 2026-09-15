Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Американский дизайнер и художник по костюмам Боб Маки, более полувека создававший сценические образы крупнейших звезд шоу-бизнеса - от Шер и Тины Тернер до Элтона Джона и Уитни Хьюстон, - умер 14 сентября в возрасте 87 лет.

О его смерти сообщила команда дизайнера на его официальной странице в Instagram.

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«Он прожил свои 87 лет в полной мере, осуществив мечту стать дизайнером моды и костюмов - это было все, чего он когда-либо хотел», - говорится в сообщении.

Боб Маки умер в больнице в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Причиной смерти стала пневмония.

За любовь к блеску, стразам, перьям, пайеткам и эффектным сценическим силуэтам Маки называли «султаном пайеток». Но его костюмы были не просто экстравагантной одеждой: многие из созданных им образов стали частью истории американской поп-культуры.

От платья Мэрилин Монро до Шер

Роберт Гордон Маки родился 24 марта 1939 года в Монтерей-Парке в Калифорнии. В начале 1960-х он работал художником-эскизистом у известных голливудских дизайнеров, в том числе Эдит Хэд и Жана Луи.

Именно тогда начинающему Маки довелось прикоснуться к одному из самых знаменитых платьев XX века.

Работая у Жана Луи, он нарисовал эскиз облегающего полупрозрачного платья, расшитого тысячами кристаллов, в котором Мэрилин Монро 19 мая 1962 года спела Happy Birthday, Mr. President Джону Кеннеди в Madison Square Garden.

Позднее это платье стало одним из самых узнаваемых нарядов Монро. Спустя 60 лет оно вновь оказалось в центре внимания, когда в 2022 году Ким Кардашьян появилась в нем на Met Gala. Сам Маки тогда публично раскритиковал решение использовать исторический оригинал.

Однако главным творческим союзом его жизни стала работа с Шер.

Их сотрудничество продолжалось десятилетиями. Маки создавал для певицы телевизионные и концертные костюмы, наряды для красных дорожек и обложек альбомов.

Среди самых известных - практически прозрачное платье с перьями для Met Gala 1974 года и знаменитый черный наряд с огромным головным убором, в котором Шер появилась на церемонии «Оскар» в 1986 году.

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Он же создавал костюмы для клипа Шер If I Could Turn Back Time.

Он одевал звезд нескольких поколений

Список артистов, с которыми работал Боб Маки, огромен. Он создавал костюмы для Кэрол Бернетт, Дайаны Росс, Лайзы Миннелли, Тины Тернер, Уитни Хьюстон, Долли Партон, Элтона Джона, Джуди Гарленд и многих других.

Одним из самых знаменитых его творений стал костюм Элтона Джона, покрытый кристаллами и созданный по мотивам формы бейсбольной команды Los Angeles Dodgers. Музыкант выступал в нем на стадионе Dodger Stadium в 1975 году.

Особое место в карьере Маки занимала Кэрол Бернетт. Он был художником по костюмам The Carol Burnett Show на протяжении всех 11 сезонов программы и создал для нее тысячи нарядов.

Самым знаменитым оказался совершенно несерьезный костюм - платье, сделанное из зеленых штор вместе с карнизом, для пародии на «Унесенных ветром». Сегодня этот наряд хранится в Национальном музее американской истории Смитсоновского института.

Маки работал и с более молодыми звездами. Его архивные наряды в последние годы вновь появлялись на сцене и красных дорожках - их носили, в частности, Майли Сайрус и Сабрина Карпентер.

Девять «Эмми», «Тони» и три номинации на «Оскар»

За свою карьеру Боб Маки получил девять премий «Эмми» при 32 номинациях.

В 2002 году его включили в Зал славы Американской телевизионной академии.

Трижды Маки номинировался на «Оскар» за лучший дизайн костюмов - за фильмы «Леди поет блюз», «Смешная леди» и «Гроши с неба».

А в 2019 году он получил премию «Тони» за костюмы к бродвейскому мюзиклу The Cher Show, основанному на жизни и карьере его многолетней музы Шер.

Его карьера продолжалась более пяти десятилетий, а созданные им наряды пережили эпохи и своих первоначальных владельцев.

Боб Маки однажды говорил о своей профессии очень просто: его задача заключалась не в создании одежды, которую можно встретить на улице, а в том, чтобы помочь звезде стать еще большей звездой.