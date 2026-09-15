15 сентября 2026, 14:59 Валерия Леонова

Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Американский дизайнер и художник по костюмам Боб Маки, более полувека создававший сценические образы крупнейших звезд шоу-бизнеса - от Шер и Тины Тернер до Элтона Джона и Уитни Хьюстон, - умер 14 сентября в возрасте 87 лет.

О его смерти сообщила команда дизайнера на его официальной странице в Instagram.

Читайте нас также

«Он прожил свои 87 лет в полной мере, осуществив мечту стать дизайнером моды и костюмов - это было все, чего он когда-либо хотел», - говорится в сообщении.

Боб Маки умер в больнице в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Причиной смерти стала пневмония.

За любовь к блеску, стразам, перьям, пайеткам и эффектным сценическим силуэтам Маки называли «султаном пайеток». Но его костюмы были не просто экстравагантной одеждой: многие из созданных им образов стали частью истории американской поп-культуры.

От платья Мэрилин Монро до Шер

Роберт Гордон Маки родился 24 марта 1939 года в Монтерей-Парке в Калифорнии. В начале 1960-х он работал художником-эскизистом у известных голливудских дизайнеров, в том числе Эдит Хэд и Жана Луи.

Именно тогда начинающему Маки довелось прикоснуться к одному из самых знаменитых платьев XX века.

Работая у Жана Луи, он нарисовал эскиз облегающего полупрозрачного платья, расшитого тысячами кристаллов, в котором Мэрилин Монро 19 мая 1962 года спела Happy Birthday, Mr. President Джону Кеннеди в Madison Square Garden.

Позднее это платье стало одним из самых узнаваемых нарядов Монро. Спустя 60 лет оно вновь оказалось в центре внимания, когда в 2022 году Ким Кардашьян появилась в нем на Met Gala. Сам Маки тогда публично раскритиковал решение использовать исторический оригинал.

Однако главным творческим союзом его жизни стала работа с Шер.

Их сотрудничество продолжалось десятилетиями. Маки создавал для певицы телевизионные и концертные костюмы, наряды для красных дорожек и обложек альбомов.

Среди самых известных - практически прозрачное платье с перьями для Met Gala 1974 года и знаменитый черный наряд с огромным головным убором, в котором Шер появилась на церемонии «Оскар» в 1986 году.

Читайте Mixer
Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Сыр, сливочный соус и золотистая корочка - цветную капусту будут просить…
Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Карман завибрировал, а телефон молчит: почему мозг придумывает уведомления
Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Гороскоп на 16 сентября по картам Таро: Скорпиону пора закрыть старую…
Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Девы, Водолеи, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на среду 16 сентября

Он же создавал костюмы для клипа Шер If I Could Turn Back Time.

Он одевал звезд нескольких поколений

Список артистов, с которыми работал Боб Маки, огромен. Он создавал костюмы для Кэрол Бернетт, Дайаны Росс, Лайзы Миннелли, Тины Тернер, Уитни Хьюстон, Долли Партон, Элтона Джона, Джуди Гарленд и многих других.

Одним из самых знаменитых его творений стал костюм Элтона Джона, покрытый кристаллами и созданный по мотивам формы бейсбольной команды Los Angeles Dodgers. Музыкант выступал в нем на стадионе Dodger Stadium в 1975 году.

Особое место в карьере Маки занимала Кэрол Бернетт. Он был художником по костюмам The Carol Burnett Show на протяжении всех 11 сезонов программы и создал для нее тысячи нарядов.

Самым знаменитым оказался совершенно несерьезный костюм - платье, сделанное из зеленых штор вместе с карнизом, для пародии на «Унесенных ветром». Сегодня этот наряд хранится в Национальном музее американской истории Смитсоновского института.

Маки работал и с более молодыми звездами. Его архивные наряды в последние годы вновь появлялись на сцене и красных дорожках - их носили, в частности, Майли Сайрус и Сабрина Карпентер.

Девять «Эмми», «Тони» и три номинации на «Оскар»

За свою карьеру Боб Маки получил девять премий «Эмми» при 32 номинациях.

В 2002 году его включили в Зал славы Американской телевизионной академии.

Трижды Маки номинировался на «Оскар» за лучший дизайн костюмов - за фильмы «Леди поет блюз», «Смешная леди» и «Гроши с неба».

А в 2019 году он получил премию «Тони» за костюмы к бродвейскому мюзиклу The Cher Show, основанному на жизни и карьере его многолетней музы Шер.

Его карьера продолжалась более пяти десятилетий, а созданные им наряды пережили эпохи и своих первоначальных владельцев.

Боб Маки однажды говорил о своей профессии очень просто: его задача заключалась не в создании одежды, которую можно встретить на улице, а в том, чтобы помочь звезде стать еще большей звездой.

Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Сыр, сливочный соус и золотистая корочка - цветную капусту будут просить…
Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона

Карман завибрировал, а телефон молчит: почему мозг придумывает уведомления

В мире

В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
15 сентября, 14:59
Умер Боб Маки, легендарный дизайнер Мерилин Монро, Шер и Элтона Джона
15 сентября, 14:28
Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказался от фамилии отца
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
15 сентября, 13:59 13:59
Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
15 сентября, 12:59 12:59
Хоррор-комедия «Бухта вдов» получила рекордные 14 премий «Эмми»
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
15 сентября, 11:58 11:58
Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
15 сентября, 09:58 09:58
Дешёвых посылок из Китая в ЕС стало почти вдвое меньше после введения сбора
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
ВИДЕО
15 сентября, 08:58 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
14 сентября, 20:58 20:58
«Все меня этим донимали»: Трамп обещал отменить пошлину на ирландский виски
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
14 сентября, 20:29 20:29
Неизвестная женщина проникла на территорию резиденции Камалы Харрис в Малибу
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
14 сентября, 19:58 19:58
Этна снова остановила полеты: аэропорт Катании приостановил прилеты и вылеты
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
14 сентября, 19:27 19:27
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

Латвия

В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
15 сентября, 13:27
16 сентября в Латвии отменят 3000 региональных рейсов: восемь автобусных перевозчиков готовят протестную акцию
+ОПРОС
15 сентября, 11:28
Каждый четвертый слушатель не хочет обязательной доли латвийской музыки на радио
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
15 сентября, 10:58 10:58
Власти готовят новые меры поддержки жителей перед отопительным сезоном
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
15 сентября, 10:28 10:28
Три промилле за рулём могут говорить о давней алкогольной зависимости, считают врачи
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
15 сентября, 08:29 08:29
После утреннего тумана Латвию ждёт тёплый вторник с солнцем
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
15 сентября, 07:58 07:58
Водителей в Латвии ждут усиленные проверки с 16 сентября
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
14 сентября, 17:58 17:58
Полиция Латвии на неделю усилит контроль на дорогах
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
ВИДЕО
14 сентября, 17:29 17:29
Узулниекс извинился перед всеми за вождение в нетрезвом состоянии
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
14 сентября, 16:35 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
14 сентября, 15:35 15:35
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста

ЧП

Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
14 сентября, 18:57
От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции

Mixer

Близнецы, Львы, Скорпионы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на среду 16 сентября (+совет)
15 сентября, 14:19
Сыр, сливочный соус и золотистая корочка - цветную капусту будут просить приготовить снова
Близнецы, Львы, Скорпионы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на среду 16 сентября (+совет)
15 сентября, 13:38
Карман завибрировал, а телефон молчит: почему мозг придумывает уведомления
Близнецы, Львы, Скорпионы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на среду 16 сентября (+совет)
15 сентября, 12:58
Гороскоп на 16 сентября по картам Таро: Скорпиону пора закрыть старую историю, Весам - не торопиться с выбором
15 сентября, 12:28
Змея превращает шанс в результат: 4 знака китайского гороскопа, которым 16 сентября удастся получить реальную выгоду
15 сентября, 11:52
Тест: выберите велосипед не раздумывая - и узнайте, как вы удерживаете баланс в жизни
15 сентября, 11:41
Девы, Водолеи, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на среду 16 сентября
15 сентября, 11:15
В вашем iPhone уже спрятан сканер документов - и большинство годами о нём не подозревают
15 сентября, 10:24
Близнецы, Львы, Скорпионы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на среду 16 сентября (+совет)

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года

Спорт

Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
14 сентября, 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас