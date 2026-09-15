Трубы на рельсах: В Нидерландах нарушено движение поездов из-за диверсии

Движение поездов в Нидерландах во вторник, 15 сентября, оказалось серьезно нарушено после того, как неизвестные намеренно разместили металлические трубы на железнодорожных путях более чем в 20 местах. Оператор железнодорожной инфраструктуры ProRail считает произошедшее преднамеренной диверсией, сообщает Reuters.

Инциденты произошли преимущественно в центральной и восточной частях страны и вызвали сбои во время утреннего часа пик.

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Металлические трубы были закреплены на рельсах таким образом, что железнодорожные системы безопасности воспринимали соответствующие участки как занятые. В результате сигналы автоматически переключались на красный, движение поездов прекращалось, а некоторые железнодорожные переезды оставались закрытыми.

На кадрах нидерландских СМИ видно, как сотрудники железной дороги снимают с путей длинные тонкие трубы.

«На данный момент все указывает на преднамеренное нарушение железнодорожного движения в результате действий человека», - заявили в ProRail.

Остановились и международные поезда

Последствия почувствовали пассажиры сразу в нескольких регионах страны.

Утром временно прекращалось движение поездов в районе Зволле. Сбои возникли, в частности, на направлениях между Утрехтом и Гаудой, а также Апелдорном и Девентером.

Нарушения затронули и международное сообщение - в том числе железнодорожные маршруты между Нидерландами и Германией.

Из-за сработавших систем безопасности возникли проблемы не только на железной дороге. Несколько переездов оставались закрытыми, что осложнило и автомобильное движение.

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После обнаружения посторонних предметов специалисты ProRail проверяли пути и убирали трубы, прежде чем разрешить возобновление движения.

Полиция и разведка выясняют, кто это сделал

Произошедшее расследуют нидерландская полиция и прокуратура. К расследованию также подключилась Общая служба разведки и безопасности Нидерландов - AIVD.

К середине дня власти не сообщали ни о задержанных, ни о возможных подозреваемых. Неизвестен и мотив тех, кто разместил трубы на железнодорожных путях.

Особое внимание привлекло время происшествия. Диверсия произошла утром 15 сентября - в день Prinsjesdag, когда в Нидерландах традиционно открывается новый парламентский год.

В этот день король Виллем-Александр выступает с тронной речью, а правительство представляет планы и государственный бюджет на следующий год. В Гааге также ожидались акции протеста.

Однако никаких подтверждений того, что диверсия на железной дороге связана с политическими событиями или запланированными демонстрациями, пока нет.

Днем ранее железнодорожное сообщение уже пережило серьезный сбой

Для железных дорог Нидерландов это второй серьезный инцидент за два дня. 14 сентября в Эрмело пассажирский поезд столкнулся на переезде с грузовиком, перевозившим крупные бетонные конструкции. В поезде находились около 150 пассажиров.

В результате столкновения водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Пассажиры и сотрудники поезда не пострадали. Авария серьезно повредила поезд, переезд и контактную сеть и привела к перебоям в движении между Амерсфортом и Зволле.