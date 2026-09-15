15 сентября 2026, 08:58

Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру

Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру

Сидни Суини вновь оказалась в центре рекламного скандала. Актриса снялась для биржи прогнозов Novig, специализирующейся на ставках на спортивные события: в ролике она появляется обнаженной, прикрывая тело спортивным инвентарем. За четыре дня видео только на YouTube-канале Novig набрало 880 тысяч просмотров.

Однако внимание к рекламе оказалось далеко не только положительным. Против нее выступили профессиональные спортсменки из Австралии, США и Великобритании, посчитавшие, что ролик сексуализирует женщин и искажает представление о женском спорте.

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Особенно резко рекламу раскритиковала четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Ариарн Титмус. «Я не могу описать, в какое бешенство прихожу, когда смотрю на это», - написала она в Instagram. По словам спортсменки, такая реклама - «пощечина каждой женщине», которая посвятила себя спорту или ценит его за командную работу, дружбу, преданность делу и спортивное мастерство.

«Как мы можем жить в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта все еще в моде?» - задала риторический вопрос Титмус.

К ней присоединились другие спортсменки. Американская гимнастка Грэйси Крамер опубликовала видео со своими тренировками и выступлениями и сопроводила его словами: «Не знаю, что там делает Сидни Суини, но вот как выглядит женщина в спорте». За сутки публикация собрала более миллиона лайков.

Австралийская боксерша Скай Николсон также показала кадры своих тренировок. Она заявила, что рекламодатели получили желаемое, но призвала их работать лучше и прекратить сексуализацию женщин в спорте. Ее поддержала серебряный призер Олимпийских игр, ватерполистка Тилли Кернс, опубликовавшая видео выступлений своей команды.

К критике присоединились спортсменки из нескольких стран. Британская бегунья Эми Хант после финиша на престижном турнире 13 сентября напрямую обратилась к Суини: «Сидни Суини, вот так выглядят женщины в спорте», - сказала она BBC News.

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В комментариях многие пользователи поддержали спортсменок. Другие, напротив, обвинили их в зависти и заявили, что Суини вправе демонстрировать свою сексуальность. Николсон ответила на такую критику так: «Есть большая разница между тем, чтобы выглядеть „секси“, потому что ты занимаешься спортом, и тем, чтобы использовать секс для рекламы „спорта“».

Для Суини это не первый рекламный проект, вызвавший споры. В 2025 году она снялась в кампании American Eagle, построенной на игре слов genes («гены») и jeans («джинсы»). Некоторые восприняли ее как отсылку к евгенике и идеям расового превосходства. Актрисе также припомнили, что она зарегистрирована как избиратель Республиканской партии США.

При этом с коммерческой точки зрения кампания оказалась успешной: акции American Eagle выросли на 30%. Рекламу положительно оценил и Дональд Трамп. Сама Суини спустя несколько месяцев сказала, что «была удивлена реакцией», подчеркнув, что она «против ненависти и разногласий».

В том же году актриса выпустила совместную коллекцию мыла с Dr. Squatch. В рекламе утверждалось, что при производстве использовали воду из ванны, которую принимала Суини. Этот ход также вызвал неоднозначную реакцию.

На новую рекламу Novig актриса пока публично не ответила. Вместо этого она разместила в Instagram сторис с обложками The Body Issue - спецвыпуска ESPN The Magazine, для которого ранее позировали обнаженными многие известные спортсменки, среди них Серена Уильямс и Меган Рапино.

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