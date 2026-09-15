15 сентября 2026, 13:59 Валерия Леонова

Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе

Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе

От бывшего посольства США в центре Лондона до исторической виллы XIX века в Люксембурге - Michelin назвал пять отелей, претендующих на звание лучшего гостиничного открытия 2026 года. Три из пяти финалистов находятся в Европе.

Победителя премии Opening of the Year Award объявят 18 сентября. Шорт-лист опубликован на сайте Michelin Guide.

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В европейскую тройку вошли Airelles Palladio Venice в Венеции, Villa Pétrusse в Люксембурге и The Chancery Rosewood в Лондоне. За главный приз с ними соперничают Capella Kyoto в Японии и One&Only Moonlight Basin в американском штате Монтана.

Премия Opening of the Year вручается отелям, которые открылись совсем недавно, но уже сумели произвести впечатление на инспекторов Michelin. В нынешнем году награда будет присуждена только во второй раз.

Венеция: четыре исторических здания на одном острове

Airelles Palladio Venice расположился на острове Джудекка, напротив площади Сан-Марко. Его идея позволяет гостям оставаться рядом с главными достопримечательностями Венеции, но одновременно оказаться вдали от наиболее переполненных туристами улиц.

Комплекс объединяет четыре исторических здания. Среди них - Palladio, построенное в 1561 году, Villa Froll, где с 1677 года находилась аристократическая академия, бывший приют для знатных вдов Conventino и церковь Santa Maria della Presentazione.

Отдельное внимание Michelin обращает на гастрономию. В отеле представлены проекты сразу нескольких знаменитых шеф-поваров, среди которых Жан-Жорж Вонгерихтен, Нобу Матсухиса и обладатель трех звезд Michelin Норберт Нидеркофлер.

Люксембург: вилла из XIX века

Второй европейский претендент - Villa Pétrusse в Люксембурге.

Исторический особняк был спроектирован архитектором Пьером Кемпом в 1880 году. При восстановлении здания дизайнер Тристан Ауэр стремился сохранить атмосферу частной городской резиденции конца XIX века.

Вилла превратилась в небольшой роскошный отель всего на несколько номеров. Один из его ресторанов - Le Lys - уже отмечен звездой Michelin.

Лондон: из посольства США в роскошный отель

Самая необычная история связана с The Chancery Rosewood на Grosvenor Square в престижном лондонском районе Мейфэр.

На протяжении десятилетий в этом здании находилось посольство США. Американское дипломатическое представительство покинуло Grosvenor Square в 2018 году, переехав в новый комплекс в районе Найн-Элмс.

Историческое здание получило совершенно новую жизнь. Его реконструкцией занимался британский архитектор, лауреат Притцкеровской премии сэр Дэвид Чипперфилд.

The Chancery Rosewood полностью состоит из люксов. Еще одной особенностью стала коллекция из более чем 700 произведений искусства

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Большую роль здесь также играет гастрономия. В отеле открылся первый европейский Carbone, работает ресторан SERRA с кухней южного Средиземноморья, а японский шеф Масаеси Такаяма представил TOBI MASA.

Еще два претендента - Япония и США

В пятерку Michelin вошел и Capella Kyoto, расположенный в историческом районе Миягава-тё в Киото. При создании отеля архитекторы постарались соединить современную роскошь с традициями старой японской столицы.

Американский финалист One&Only Moonlight Basin находится совсем в другой обстановке - среди гор Монтаны, неподалеку от Йеллоустонского национального парка. Это первый горный курорт One&Only в США.

Таким образом, за награду соревнуются пять совершенно разных проектов:

Airelles Palladio Venice - Венеция, Италия
Capella Kyoto - Киото, Япония
Villa Pétrusse - Люксембург
The Chancery Rosewood - Лондон, Великобритания
One&Only Moonlight Basin - Биг-Скай, Монтана, США.

Год назад победителем оказался отель в Эстонии

Для жителей Балтии у премии есть любопытная история. Ее первым победителем в 2025 году стал The Burman Hotel в Таллине.

Это небольшой бутик-отель всего на 17 номеров в Старом городе эстонской столицы. Michelin особенно отметил сочетание небольшого размера гостиницы с уровнем обслуживания и оснащения, характерным для значительно более крупных люксовых отелей.

Позднее The Burman получил два Michelin Keys и стал единственным отелем в странах Балтии с такой оценкой.

Что означают ключи Michelin

Michelin Keys - относительно новая система оценки гостиниц, созданная знаменитым путеводителем по аналогии с ресторанными звездами Michelin.

Первый глобальный список обладателей ключей был представлен в 2024 году. Отели могут получить один, два или три ключа.

При оценке инспекторы учитывают архитектуру и дизайн, качество и стабильность обслуживания, индивидуальность отеля, соотношение цены и качества, а также то, насколько гостиница связана с местом, где она находится.

Сейчас гостиничная подборка Michelin охватывает более 9000 отелей в более чем 100 странах мира.

Новый глобальный список Michelin Keys за 2026 год и победителей четырех специальных гостиничных премий, включая Opening of the Year, объявят 18 сентября.

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