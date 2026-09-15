Michelin выбрал пять лучших гостиничных открытий года: три находятся в Европе

От бывшего посольства США в центре Лондона до исторической виллы XIX века в Люксембурге - Michelin назвал пять отелей, претендующих на звание лучшего гостиничного открытия 2026 года. Три из пяти финалистов находятся в Европе.

Победителя премии Opening of the Year Award объявят 18 сентября. Шорт-лист опубликован на сайте Michelin Guide.

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В европейскую тройку вошли Airelles Palladio Venice в Венеции, Villa Pétrusse в Люксембурге и The Chancery Rosewood в Лондоне. За главный приз с ними соперничают Capella Kyoto в Японии и One&Only Moonlight Basin в американском штате Монтана.

Премия Opening of the Year вручается отелям, которые открылись совсем недавно, но уже сумели произвести впечатление на инспекторов Michelin. В нынешнем году награда будет присуждена только во второй раз.

Венеция: четыре исторических здания на одном острове

Airelles Palladio Venice расположился на острове Джудекка, напротив площади Сан-Марко. Его идея позволяет гостям оставаться рядом с главными достопримечательностями Венеции, но одновременно оказаться вдали от наиболее переполненных туристами улиц.

Комплекс объединяет четыре исторических здания. Среди них - Palladio, построенное в 1561 году, Villa Froll, где с 1677 года находилась аристократическая академия, бывший приют для знатных вдов Conventino и церковь Santa Maria della Presentazione.

Отдельное внимание Michelin обращает на гастрономию. В отеле представлены проекты сразу нескольких знаменитых шеф-поваров, среди которых Жан-Жорж Вонгерихтен, Нобу Матсухиса и обладатель трех звезд Michelin Норберт Нидеркофлер.

Люксембург: вилла из XIX века

Второй европейский претендент - Villa Pétrusse в Люксембурге.

Исторический особняк был спроектирован архитектором Пьером Кемпом в 1880 году. При восстановлении здания дизайнер Тристан Ауэр стремился сохранить атмосферу частной городской резиденции конца XIX века.

Вилла превратилась в небольшой роскошный отель всего на несколько номеров. Один из его ресторанов - Le Lys - уже отмечен звездой Michelin.

Лондон: из посольства США в роскошный отель

Самая необычная история связана с The Chancery Rosewood на Grosvenor Square в престижном лондонском районе Мейфэр.

На протяжении десятилетий в этом здании находилось посольство США. Американское дипломатическое представительство покинуло Grosvenor Square в 2018 году, переехав в новый комплекс в районе Найн-Элмс.

Историческое здание получило совершенно новую жизнь. Его реконструкцией занимался британский архитектор, лауреат Притцкеровской премии сэр Дэвид Чипперфилд.

Большую роль здесь также играет гастрономия. В отеле открылся первый европейский Carbone, работает ресторан SERRA с кухней южного Средиземноморья, а японский шеф Масаеси Такаяма представил TOBI MASA.

Еще два претендента - Япония и США

В пятерку Michelin вошел и Capella Kyoto, расположенный в историческом районе Миягава-тё в Киото. При создании отеля архитекторы постарались соединить современную роскошь с традициями старой японской столицы.

Американский финалист One&Only Moonlight Basin находится совсем в другой обстановке - среди гор Монтаны, неподалеку от Йеллоустонского национального парка. Это первый горный курорт One&Only в США.

Таким образом, за награду соревнуются пять совершенно разных проектов:

Airelles Palladio Venice - Венеция, Италия

Capella Kyoto - Киото, Япония

Villa Pétrusse - Люксембург

The Chancery Rosewood - Лондон, Великобритания

One&Only Moonlight Basin - Биг-Скай, Монтана, США.

Год назад победителем оказался отель в Эстонии

Для жителей Балтии у премии есть любопытная история. Ее первым победителем в 2025 году стал The Burman Hotel в Таллине.

Это небольшой бутик-отель всего на 17 номеров в Старом городе эстонской столицы. Michelin особенно отметил сочетание небольшого размера гостиницы с уровнем обслуживания и оснащения, характерным для значительно более крупных люксовых отелей.

Позднее The Burman получил два Michelin Keys и стал единственным отелем в странах Балтии с такой оценкой.

Что означают ключи Michelin

Michelin Keys - относительно новая система оценки гостиниц, созданная знаменитым путеводителем по аналогии с ресторанными звездами Michelin.

Первый глобальный список обладателей ключей был представлен в 2024 году. Отели могут получить один, два или три ключа.

При оценке инспекторы учитывают архитектуру и дизайн, качество и стабильность обслуживания, индивидуальность отеля, соотношение цены и качества, а также то, насколько гостиница связана с местом, где она находится.

Сейчас гостиничная подборка Michelin охватывает более 9000 отелей в более чем 100 странах мира.

Новый глобальный список Michelin Keys за 2026 год и победителей четырех специальных гостиничных премий, включая Opening of the Year, объявят 18 сентября.