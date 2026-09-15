Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Китай не намерен замедлять развитие передовых технологий искусственного интеллекта. В Пекине считают, что стремительное совершенствование ИИ - общемировая тенденция, которую невозможно остановить, а возникающие риски предлагают решать через международное сотрудничество.
В китайском МИД заявили, что странам не стоит сдерживать технологический прогресс. Вместо этого необходимо совместно работать над рисками, связанными с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, сообщает nbcnews.com
Читайте нас также
При этом Пекин выступает за ответственное применение технологии. В Китае считают, что ИИ способен стать важным фактором экономического и технологического развития, поэтому продолжают инвестировать в эту сферу и наращивать собственные возможности.
Дискуссия о необходимости ограничить или замедлить развитие ИИ усилилась на фоне появления всё более мощных моделей. Сторонники такого подхода предупреждают о возможных последствиях быстрого технологического прогресса и необходимости дополнительных механизмов контроля.
Позиция Пекина показывает, что Китай не готов добровольно отказываться от темпов развития ИИ. Страна делает ставку на дальнейшее совершенствование технологий и расширение их применения в разных сферах.