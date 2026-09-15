15 сентября 2026, 11:58

Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Китай не намерен замедлять развитие передовых технологий искусственного интеллекта. В Пекине считают, что стремительное совершенствование ИИ - общемировая тенденция, которую невозможно остановить, а возникающие риски предлагают решать через международное сотрудничество.

В китайском МИД заявили, что странам не стоит сдерживать технологический прогресс. Вместо этого необходимо совместно работать над рисками, связанными с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, сообщает nbcnews.com

Читайте нас также

При этом Пекин выступает за ответственное применение технологии. В Китае считают, что ИИ способен стать важным фактором экономического и технологического развития, поэтому продолжают инвестировать в эту сферу и наращивать собственные возможности.

Читайте Mixer
Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Вы платите за облако, а память телефона заполнена: в чем причина
Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Обязательные вещи: 3 тренда кроссовок, которые будут доминировать осенью…
Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Психологический тест: какую карту вы бы взяли в дорогу?
Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Рыбы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на среду 16 сентября

Дискуссия о необходимости ограничить или замедлить развитие ИИ усилилась на фоне появления всё более мощных моделей. Сторонники такого подхода предупреждают о возможных последствиях быстрого технологического прогресса и необходимости дополнительных механизмов контроля.

Позиция Пекина показывает, что Китай не готов добровольно отказываться от темпов развития ИИ. Страна делает ставку на дальнейшее совершенствование технологий и расширение их применения в разных сферах.

Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Вы платите за облако, а память телефона заполнена: в чем причина
Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта

Обязательные вещи: 3 тренда кроссовок, которые будут доминировать осенью…

В мире

В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
15 сентября, 11:58
Китай не поддержал идею замедлить развитие искусственного интеллекта
15 сентября, 09:58
Дешёвых посылок из Китая в ЕС стало почти вдвое меньше после введения сбора
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
ВИДЕО
15 сентября, 08:58 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 20:58 20:58
«Все меня этим донимали»: Трамп обещал отменить пошлину на ирландский виски
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 20:29 20:29
Неизвестная женщина проникла на территорию резиденции Камалы Харрис в Малибу
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 19:58 19:58
Этна снова остановила полеты: аэропорт Катании приостановил прилеты и вылеты
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 19:27 19:27
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 18:57 18:57
От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 18:27 18:27
ChatGPT придумал свидетелей по делу об убийстве: адвоката оштрафовали на 5000 долларов
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 16:00 16:00
Под Италией постепенно расслаивается земная кора: учёные обнаружили необычный процесс
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
14 сентября, 14:30 14:30
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз

Латвия

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
+ОПРОС
15 сентября, 11:28
Каждый четвертый слушатель не хочет обязательной доли латвийской музыки на радио
15 сентября, 10:58
Власти готовят новые меры поддержки жителей перед отопительным сезоном
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
15 сентября, 10:28 10:28
Три промилле за рулём могут говорить о давней алкогольной зависимости, считают врачи
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
15 сентября, 08:29 08:29
После утреннего тумана Латвию ждёт тёплый вторник с солнцем
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
15 сентября, 07:58 07:58
Водителей в Латвии ждут усиленные проверки с 16 сентября
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
14 сентября, 17:58 17:58
Полиция Латвии на неделю усилит контроль на дорогах
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
ВИДЕО
14 сентября, 17:29 17:29
Узулниекс извинился перед всеми за вождение в нетрезвом состоянии
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
14 сентября, 16:35 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
14 сентября, 15:35 15:35
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
14 сентября, 13:30 13:30
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц

ЧП

Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

Бизнес

Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
15 сентября, 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?

Культура

93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
14 сентября, 18:57
От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции

Mixer

Рыбы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на среду 16 сентября
15 сентября, 11:52
Тест: выберите велосипед не раздумывая - и узнайте, как вы удерживаете баланс в жизни
Рыбы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на среду 16 сентября
15 сентября, 11:41
Девы, Водолеи, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на среду 16 сентября
Рыбы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на среду 16 сентября
15 сентября, 11:15
В вашем iPhone уже спрятан сканер документов - и большинство годами о нём не подозревают
15 сентября, 10:24
Близнецы, Львы, Скорпионы и Рыбы в ультракоротком гороскопе на среду 16 сентября (+совет)
15 сентября, 10:01
Вы платите за облако, а память телефона заполнена: в чем причина
15 сентября, 09:50
Обязательные вещи: 3 тренда кроссовок, которые будут доминировать осенью 2026 года
15 сентября, 09:20
Психологический тест: какую карту вы бы взяли в дорогу?
15 сентября, 09:05
Рыбы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Анжелы Перл на среду 16 сентября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма

Спорт

Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
ВИДЕО
15 сентября, 08:58
Новая реклама с Сидни Суини возмутила профессиональных спортсменок по всему миру
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
14 сентября, 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас