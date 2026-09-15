Катар: закрытие Баб-эль-Мандеба станет катастрофой для всего мира

Катар призвал к международным усилиям, чтобы сохранить пролив Баб-эль-Мандеб открытым, предупредив, что потеря еще одного крупного судоходного маршрута на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива стала бы «катастрофой», сообщает Euronews.

Во вторник на брифинге в Дохе директор департамента по связям с общественностью и СМИ Министерства иностранных дел Катара Ибрахим бин Султан Аль-Хашми заявил, что закрытие входа в Красное море усугубит нарушения, уже вызванные блокадой Ормузского пролива.

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«Мир и так достаточно страдает из-за закрытия Ормузского пролива, поэтому мы не можем позволить себе, чтобы к этому добавился еще и Баб-эль-Мандеб», - сказал Аль-Хашми.

«Пострадает весь мир, это будет катастрофа для всего мира», - добавил он.

Он подчеркнул, что блокирование международных морских путей не должно становиться «новой нормой», и призвал страны к совместным действиям, чтобы предотвратить это.

Предупреждение прозвучало после того, как поддерживаемые Ираном хуситы захватили еще несколько островов в южной части Красного моря, усилив свое влияние в районе Баб-эль-Мандеба и рядом с ним.

Представители признанного международным сообществом правительства Йемена и хуситов заявили в понедельник, что группировка установила контроль над островами Большой и Малый Ханыш после отхода войск, союзных правительству. Ранее хуситы заняли прибрежный порт Моха и остров Перим непосредственно у входа в пролив.

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Саудовская Аравия поддерживает международно признанное правительство Йемена, чьи силы пытаются перегруппироваться после понесенных потерь. После объявления в июле блокады саудовского судоходства хуситы также совершили ряд атак на нефтяную инфраструктуру королевства и суда в Красном море.

Эти нападения еще больше усилили давление на поставки энергоресурсов на фоне войны с Ираном. На другой стороне Аравийского полуострова американская и иранская блокада уже нарушила движение судов через Ормузский пролив.

Баб-эль-Мандеб, название которого на арабском означает «Врата скорби», соединяет Аденский залив с Красным морем. Поэтому суда, следующие между Азией и Европой через Суэцкий канал, должны проходить через этот пролив.

По данным Управления энергетической информации США, из-за прежних атак хуситов многим судам пришлось идти в обход Африки, что увеличило продолжительность и стоимость рейсов.

Саудовский нефтепровод «Восток–Запад» позволяет королевству не использовать Ормузский пролив, перекачивая нефть в порты на Красном море. Однако танкеры, направляющиеся оттуда на юг, все равно должны проходить через Баб-эль-Мандеб.

Аль-Хашми заявил, что Катар работает с региональными и международными партнерами, поддерживая переговоры о свободе судоходства через Ормузский пролив, и призвал использовать дипломатию для урегулирования конфликтов.

«Это не невыполнимая задача, потому что в конечном счете единственное решение будет найдено за столом переговоров, и над этим мы настойчиво работаем», - сказал он.