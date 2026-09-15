15 сентября 2026, 12:59 Валерия Леонова

Хоррор-комедия «Бухта вдов» получила рекордные 14 премий «Эмми»

Хоррор-комедия «Бухта вдов» получила рекордные 14 премий «Эмми»

Хоррор-комедия «Бухта вдов» (Widow’s Bay) стала главным триумфатором 78-й премии «Эмми». Сериал Apple TV получил в общей сложности 14 наград, установив новый рекорд по числу «Эмми» за один сезон для комедийного сериала.

Полный список победителей опубликовала Американская телевизионная академия.

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Основная церемония прошла 14 сентября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе. Ее ведущей стала Маришка Харгитей - звезда сериала «Закон и порядок: Специальный корпус».

«Бухта вдов» получила шесть наград непосредственно во время главной церемонии и еще восемь на Creative Arts Emmys, которые состоялись неделей раньше.

Главной победой стало признание «Бухты вдов» лучшим комедийным сериалом года. Проект также получил награды за режиссуру и сценарий, а сразу три его актера победили в своих категориях.

Мэттью Риз признан лучшим актером в комедийном сериале, Стивен Рут - лучшим актером второго плана, а Кейт О’Флинн - лучшей актрисой второго плана.

Тем самым «Бухта вдов» превзошла рекорд, установленный всего год назад сериалом Сета Рогена «Киностудия» (The Studio), который получил 13 «Эмми» за один сезон.

Комедия о проклятом острове

«Бухта вдов» сочетает комедию и хоррор. Действие происходит в небольшом вымышленном островном городке в Новой Англии.

Мэттью Риз играет нового мэра Тома Лофтиса, который пытается привлечь на остров туристов и оживить местную экономику. Есть лишь одна проблема: жители убеждены, что их город проклят.

За сериалом стоит сценарист и продюсер Кэти Дипполд, известная по работе над фильмами «Копы в юбках» и «Охотники за привидениями». За сценарий «Бухты вдов» она также получила «Эмми».

Награда за лучшую режиссуру комедийного сериала досталась Хиро Мураю. Он стал первым азиатским режиссером, победившим в этой категории.

Две статуэтки Мэттью Риза за один вечер

Для 51-летнего уроженца Уэльса Мэттью Риза вечер оказался историческим.

Помимо награды за «Бухту вдов», он получил «Эмми» как лучший актер в мини-сериале или телефильме за роль в триллере Netflix «Чудовище внутри меня» (The Beast in Me).

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Риз стал первым актером в истории «Эмми», которому удалось в одном году получить две награды за главные роли в двух разных сериалах.

Но этим его рекорд не ограничивается. В 2018 году Риз уже получал «Эмми» за главную роль в драматическом сериале «Американцы». Теперь он стал первым актером, победившим во всех трех главных мужских актерских категориях премии: драма, комедия и мини-сериал или телефильм.

«Больница Питт» снова стала лучшей драмой

В драматической категории второй год подряд победила «Больница Питт» (The Pitt).

Медицинский сериал получил шесть «Эмми» в нынешнем сезоне наград. Ноа Уайли второй год подряд признан лучшим актером драматического сериала.

Лучшей актрисой в драме впервые стала Рэй Сихорн за роль в сериале «Плюрибус». Награды за роли второго плана получили Том Пелфри за «Задание» и Эллисон Дженни за «Дипломата».

Джин Смарт и Эллисон Дженни повторили исторический рекорд

Единственную из четырех главных актерских наград в комедийных категориях «Бухте вдов» не удалось получить за женскую роль первого плана.

Здесь вновь победила Джин Смарт за роль Деборы Вэнс в «Хитростях». Это пятая «Эмми» Смарт за этот сериал и восьмая актерская награда в ее карьере.

Более того, Смарт стала первым исполнителем в истории премии, получившим актерскую «Эмми» за каждый сезон одного сериала.

Восьмую актерскую «Эмми» в тот же вечер получила и Эллисон Дженни - за роль второго плана в «Дипломате».

Эллисон Дженни.

Таким образом, Смарт и Дженни сравнялись с Клорис Личмен и Джулией Луис-Дрейфус: теперь все четыре актрисы делят рекорд по числу актерских премий «Эмми».

Еще один возрастной рекорд установила Салли Филд. Она победила в категории лучшей актрисы мини-сериала или телефильма за «Удивительно яркие создания» (Remarkably Bright Creatures). Филд исполнится 80 лет в ноябре, и она стала самой возрастной победительницей в истории этой номинации.

Лучшим мини-сериалом года признан DTF St. Louis, а награду за лучший развлекательный телепроект получила программа The Late Show with Stephen Colbert.

Специальную гуманитарную премию имени Боба Хоупа получил Майкл Джей Фокс - за многолетнюю работу по поддержке исследований болезни Паркинсона через созданный им фонд.

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