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Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказался от фамилии отца

Еще один ребенок Анджелины Джоли и Брэда Питта официально отказался от фамилии отца

Старший сын Анджелины Джоли и Брэда Питта, 25-летний Мэддокс, официально отказался от фамилии отца. В понедельник, 14 сентября, судья в Лос-Анджелесе удовлетворил его заявление о смене имени.

Теперь вместо Мэддокса Чивана Джоли-Питта он юридически будет называться Мэддокс Чиван Джоли, сообщает People.

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Мэддокс обратился в суд еще 28 мая, указав в документах, что хочет изменить фамилию. Согласно судебным документам, возражений против его заявления не поступило, и судья подписал соответствующее постановление.

На заседании Мэддокс присутствовал дистанционно вместе со своим адвокатом.

Фактически фамилией Jolie он начал пользоваться раньше. В титрах фильма Анджелины Джоли «Couture», где Мэддокс работал ассистентом режиссера, он был указан как Maddox Jolie.

Интересно, что фамилию Pitt он получил тоже по решению суда. Анджелина Джоли усыновила родившегося в Камбодже Мэддокса в 2002 году, еще до отношений с Брэдом Питтом. Питт впоследствии также усыновил мальчика, и в январе 2006 года его имя официально изменили на Maddox Chivan Jolie-Pitt. Спустя 20 лет Мэддокс решил убрать фамилию приемного отца.

Не только Мэддокс

Он стал вторым из шести детей Джоли и Питта, который юридически отказался от фамилии Pitt.

Первой это сделала Шайло. В мае 2024 года, в день своего 18-летия, она самостоятельно подала заявление в суд с просьбой изменить имя с Shiloh Nouvel Jolie-Pitt на Shiloh Nouvel Jolie. В августе того же года суд удовлетворил ее просьбу.

Однако еще несколько детей бывшей голливудской пары уже используют только фамилию матери или начали процедуру ее официального изменения.

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21-летняя Захара некоторое время представлялась как Захара Марли Джоли, а теперь также обратилась в суд. Ее слушание по вопросу смены имени назначено на 28 сентября.

18-летняя Вивьен еще в 2024 году была указана как Vivienne Jolie в театральной программе бродвейского мюзикла «The Outsiders», над которым работала вместе с матерью. Теперь она тоже начала официальную процедуру смены фамилии.

Таким образом, пока только Шайло и Мэддокс получили окончательные судебные решения, позволяющие им юридически убрать Pitt из фамилии.

Шестеро детей Джоли и Питта

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло и близнецы Нокс и Вивьен.

Мэддокса Джоли первоначально усыновила в Камбодже, Захару - в Эфиопии. Пакс родился во Вьетнаме и также был усыновлен. Питт впоследствии стал их юридическим отцом. Шайло, Нокс и Вивьен - биологические дети пары.

Джоли и Питт познакомились во время работы над фильмом «Мистер и миссис Смит», который вышел в 2005 году. Они поженились в 2014-м, а в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.

Разрыв произошел после инцидента на борту частного самолета во время перелета из Франции в США. Джоли позднее утверждала в судебных документах, что Питт вел себя агрессивно по отношению к ней и детям. Власти расследовали обстоятельства произошедшего, однако обвинений против актера предъявлено не было.

В 2019 году Джоли и Питт были объявлены юридически свободными, но бракоразводный процесс продолжался еще несколько лет. Окончательное соглашение о разводе было достигнуто только в декабре 2024 года - более чем через восемь лет после расставания.

Причину своего решения Мэддокс публично не объяснял. В документах, поданных в суд, он ограничился формулировкой «личные причины».

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