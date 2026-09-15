Дешёвых посылок из Китая в ЕС стало почти вдвое меньше после введения сбора

Количество небольших посылок стоимостью до 150 евро, поступающих в Евросоюз, после введения нового сбора сократилось почти наполовину. Таможенные службы Бельгии и Нидерландов зафиксировали падение более чем на 45%, однако власти предупреждают: часть товаров могла просто перейти на другую схему доставки.

В Бельгии число мелких отправлений за год уменьшилось на 53%. Нидерландская таможня сообщает о сокращении объёма посылок из электронной коммерции, в том числе из Китая, на 46%. На эти две страны приходится почти половина всех недорогих отправлений с товарами, которые приходят в ЕС из-за его пределов, передает euronews.com

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Снижение началось после того, как в июле Евросоюз ввёл временный фиксированный сбор в размере 3 евро на такие отправления. Однако в Нидерландах считают, что дело может быть не только в том, что покупатели стали заказывать меньше.

Таможенная служба предполагает, что компании начали менять логистику. «Все больше компаний, по-видимому, предпочитают массовый ввоз и хранение товаров на территории ЕС, а уже затем продажу потребителям», - говорится в пресс-релизе ведомства. Таможенники намерены изучить эту тенденцию подробнее.

Сам сбор появился на фоне растущей обеспокоенности европейских властей масштабами китайской электронной торговли. В 2024 году в ЕС ввезли около 4,6 млрд недорогих посылок - в среднем примерно 12 млн отправлений каждый день. Годом ранее их было 2,3 млрд, а в 2022 году - 1,4 млрд.

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Такой объём создаёт серьёзную нагрузку на европейскую таможенную систему. Огромное количество отправлений и раздробленная структура контроля затрудняют проверку товаров и повышают риск попадания на рынок нелегальной продукции.

Проблема касается и безопасности товаров. Исследование, опубликованное в 2025 году в журнале Contact Dermatitis, показало, что среди 111 предметов одежды, проверенных в Италии и других странах ЕС, 63% содержали канцерогенные, влияющие на эндокринную систему или сенсибилизирующие химические вещества. К схожим выводам ранее приходили Greenpeace и Европейская организация потребителей.

«Временная импортная пошлина в размере 3 евро, действующая с 1 июля, уже значительно сократила поток посылок, но этого пока недостаточно», заявил нидерландский депутат Европарламента Дирк Готинк, отвечающий за реформу таможенных правил.

Он говорит о более масштабных изменениях. «Благодаря новому закону таможенные органы ЕС и стран-членов союза наконец получат инструменты для эффективной защиты бизнеса и потребителей. Также будет модернизирована работа европейской таможни: появятся единый центральный узел обработки данных, Европейское таможенное управление в Лилле, система проверок, более ориентированная на оценку рисков, и наладится более тесное сотрудничество между ведомствами», - заявил депутат Европарламента.

Речь идёт о готовящейся таможенной реформе ЕС, которая должна упростить отслеживание товаров из-за пределов союза. Во французском Лилле планируют создать единый центр обработки данных для сбора и анализа таможенной информации. Ожидается, что новое ведомство начнёт работу к 2028 году.