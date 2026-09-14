«Все меня этим донимали»: Трамп обещал отменить пошлину на ирландский виски

Президент США Дональд Трамп пообещал отменить 10-процентную американскую пошлину на ирландский виски. Неожиданное заявление он сделал 13 сентября в Ирландии во время церемонии награждения победителя турнира Irish Open, сообщает Reuters.

Турнир проходил на принадлежащем семье Трампа поле Trump International Golf Links в Дунбеге, графство Клэр. Президент США присутствовал на церемонии на 18-й лунке и лично вручил трофей победителю соревнований - известному ирландскому гольфисту Шейну Лоури.

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Именно Лоури оказался одним из тех, кто просил президента отменить пошлину

Трамп рассказал собравшимся, что этот вопрос с ним обсуждал премьер-министр Ирландии Михол Мартин, говорил о нем и Шейн Лоури, а просьбы отменить тариф поступали со всех сторон.

«Все меня этим донимали», - пошутил Трамп, после чего объявил, что от имени Соединенных Штатов намерен снять пошлину с ирландского виски.

Зрители встретили заявление громкими аплодисментами.

При этом пока речь идет именно об обещании президента: американская администрация еще не сообщила, когда отмена 10-процентной пошлины вступит в силу.

Почему виски оказался под пошлиной

Ирландский виски попал под американские тарифы не отдельно, а вместе с другими европейскими товарами.

Вино и крепкие спиртные напитки из Евросоюза ранее облагались 15-процентной американской пошлиной в рамках торговых договоренностей между США и ЕС. После изменения американской тарифной политики летом ставка для большинства товаров из Евросоюза снизилась до 10%.

Для производителей ирландского виски американский рынок имеет особое значение. США остаются крупнейшим экспортным направлением отрасли: по данным Irish Whiskey Association, на американский рынок приходится примерно треть всего продаваемого в мире ирландского виски.

Поэтому даже 10-процентная пошлина существенно влияет на производителей, импортеров, дистрибьюторов, бары и магазины.

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Ситуация стала особенно чувствительной после того, как ранее в 2026 году Трамп решил освободить от американских пошлин виски из Великобритании.

Это распространяется в том числе на знаменитый шотландский whisky, а также продукцию из Северной Ирландии.

В результате производители в Республике Ирландия оказались в менее выгодном положении: их продукция при поставках в США продолжала облагаться пошлиной, тогда как конкурирующий виски из соседней Северной Ирландии и Шотландии получил беспошлинный доступ на американский рынок.

Irish Whiskey Association призывала устранить эту разницу и восстановить беспошлинную торговлю.

Ассоциация производителей ирландского виски приветствовала заявление президента США.

«Ничто не олицетворяет торговые отношения США и Ирландии лучше, чем ирландский виски», - заявил директор Irish Whiskey Association Эоин О’Кайтин.

При этом организация намерена продолжать переговоры с представителями Евросоюза и США. Ее более широкая цель - вернуть так называемый принцип zero-for-zero, то есть взаимную беспошлинную торговлю алкогольными напитками между двумя сторонами.

Решение приветствовали и представители американской индустрии крепких напитков. Глава Distilled Spirits Council of the United States Крис Суонгер назвал заявление еще одним позитивным шагом к снижению торговых барьеров.

По его словам, от отмены тарифа выиграют не только ирландские производители, но и американские импортеры, дистрибьюторы, рестораны и розничная торговля.

Заявление о виски стало одним из последних событий двухдневного визита Дональда Трампа в Ирландию. Вскоре после церемонии награждения Irish Open президент отправился в аэропорт Шаннона и вылетел в Вашингтон.