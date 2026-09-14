В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Решение сирийских властей повысить цены на бензин, дизель и газ вызвало протесты сразу в нескольких провинциях страны. Участники акций перекрывают дороги, жгут покрышки и в некоторых местах не пропускают автоцистерны с топливом.

По данным Syria TV, протесты проходят в Алеппо, Идлибе, Хасаке, Ракке и Дейр-эз-Зоре. На опубликованных телеканалом кадрах видны крупные пожары на дорогах. В отдельных районах движение оказалось заблокировано.

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Одной из перекрытых магистралей стала международная трасса М-5. Протестующие используют покрышки и другие предметы, чтобы остановить транспорт. В некоторых городах они также препятствуют проезду автоцистерн.

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Причиной недовольства стало решение специального комитета при министерстве энергетики, который устанавливает цены на топливо в стране. 12 сентября он повысил стоимость бензина, газа и дизеля сразу на 25–40%.

Подорожание затронуло сразу несколько видов топлива и быстро переросло в уличные акции. Протесты охватили несколько регионов Сирии.