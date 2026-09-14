14 сентября 2026, 10:28

В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Решение сирийских властей повысить цены на бензин, дизель и газ вызвало протесты сразу в нескольких провинциях страны. Участники акций перекрывают дороги, жгут покрышки и в некоторых местах не пропускают автоцистерны с топливом.

По данным Syria TV, протесты проходят в Алеппо, Идлибе, Хасаке, Ракке и Дейр-эз-Зоре. На опубликованных телеканалом кадрах видны крупные пожары на дорогах. В отдельных районах движение оказалось заблокировано.

Читайте нас также

Одной из перекрытых магистралей стала международная трасса М-5. Протестующие используют покрышки и другие предметы, чтобы остановить транспорт. В некоторых городах они также препятствуют проезду автоцистерн.

Читайте Mixer
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Рыбы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 15 сентября
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Резиновый сгон против шерсти: копеечный лайфхак, который выручает всех, у…
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Глазами Шерлока: найдите три отличия между картинками всего за 20 секунд
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Какое число скрывается после 38 : найдите правило этой цепочки за 30 секнуд

Причиной недовольства стало решение специального комитета при министерстве энергетики, который устанавливает цены на топливо в стране. 12 сентября он повысил стоимость бензина, газа и дизеля сразу на 25–40%.

Подорожание затронуло сразу несколько видов топлива и быстро переросло в уличные акции. Протесты охватили несколько регионов Сирии.

В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Рыбы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 15 сентября
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо

Резиновый сгон против шерсти: копеечный лайфхак, который выручает всех, у…

В мире

Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
14 сентября, 10:28
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо
14 сентября, 07:59
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
13 сентября, 18:58 18:58
Демократы готовят масштабные расследования Трампа на случай победы в Конгрессе
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
13 сентября, 16:20 16:20
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
13 сентября, 12:59 12:59
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
13 сентября, 11:37 11:37
Агенты OpenAI без команды научились договариваться: глава Anthropic предлагает притормозить развитие ИИ
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
13 сентября, 10:58 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
13 сентября, 10:19 10:19
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
12 сентября, 20:59 20:59
21 тысяча COVID-тестов: экс-президент Эквадора получил девять лет тюрьмы за махинации во время пандемии
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
12 сентября, 20:18 20:18
Актриса Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вновь появились вместе на «красной дорожке» в Венеции
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
12 сентября, 18:17 18:17
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг

Латвия

Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
14 сентября, 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
14 сентября, 09:28
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
14 сентября, 08:58 08:58
Ринкевич поблагодарил полицейских, остановивших Узулниекса с 3,09 промилле
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
14 сентября, 08:28 08:28
Эта неделя в Латвии пройдет под знаком дождей и туманов
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
13 сентября, 20:19 20:19
От Гертрудес до Даугавгривас: где в Риге сейчас особенно сложно проехать
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
13 сентября, 19:38 19:38
Скорой помощи в Латвии не хватает денег на топливо до конца года
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
13 сентября, 18:19 18:19
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
13 сентября, 17:39 17:39
Узулниекс остается в списке кандидатов несмотря на дело о пьяной езде
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
13 сентября, 17:05 17:05
Таллин, Пярну и Варшава: топ самых популярных направлений для автобусных поездок из Латвии этой осенью
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
13 сентября, 15:40 15:40
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C

ЧП

Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх

Mixer

Уран развернулся в Близнецах: что предстоит переосмыслить каждому знаку зодиака
14 сентября, 10:20
Скорпионы, Весы, Тельцы и Водолеи в ультракоротком гороскопе на вторник 15 сентября (+совет)
Уран развернулся в Близнецах: что предстоит переосмыслить каждому знаку зодиака
14 сентября, 09:50
Календарь майя на неделю с 14 по 20 сентября: семь дней, чтобы увидеть цель, отсечь лишнее и начать заново
Уран развернулся в Близнецах: что предстоит переосмыслить каждому знаку зодиака
14 сентября, 09:16
Психологический тест: какую шляпу вы бы надели не раздумывая - и что она расскажет о вашем публичном образе
14 сентября, 09:05
Рыбы, Раки, Скорпионы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 15 сентября
14 сентября, 08:46
Резиновый сгон против шерсти: копеечный лайфхак, который выручает всех, у кого есть кот или собака
14 сентября, 08:07
Глазами Шерлока: найдите три отличия между картинками всего за 20 секунд
14 сентября, 08:05
Какое число скрывается после 38 : найдите правило этой цепочки за 30 секнуд
14 сентября, 07:42
Уран развернулся в Близнецах: что предстоит переосмыслить каждому знаку зодиака

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы

Спорт

Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
14 сентября, 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас