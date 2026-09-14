В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз

South China Morning Post

В Китае 75-летняя женщина стала жертвой обмана в салоне красоты: стоимость процедур для нее завышали в несколько раз. За десять лет пенсионерка потратила 3 млн юаней - около 450 тысяч долларов - и лишилась всех пенсионных сбережений, пишет South China Morning Post.

Махинации вскрылись, когда дочь пенсионерки обратилась за помощью в одно из телешоу в Шанхае - женщина узнала, что ее мать потратила огромную сумму на косметические процедуры.

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Последние 10 лет пенсионерка посещала филиал Yongqi Beauty and Hairdressing Company и связанный с ним медицинский центр. Она делала подтяжку кожи, нитевой лифтинг, перманентный макияж бровей и губ.

Стоимость процедур в 10–20 раз превышала рыночные цены. Например, перманентный макияж губ обошелся пенсионерке в 39,8 тысячи юаней - около 6 тысяч долларов.

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Из чеков также следует, что женщине несколько раз проводили одну и ту же процедуру.

К тому моменту, когда дочь узнала о случившемся, у пенсионерки уже не осталось денег на оплату квартиры. Женщине пришлось продать свои украшения.

Семья не стала подавать в суд на салон красоты. Он продолжает работать.

В Yongqi заявили, что пенсионерка сама просила делать ей процедуры из-за «боязни выглядеть некрасиво».