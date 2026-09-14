В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Нидерландах пассажирский поезд, в котором находились около 150 человек, столкнулся с грузовиком, перевозившим тяжелые бетонные конструкции. Авария произошла утром 14 сентября на железнодорожном переезде в городе Эрмело в провинции Гелдерланд.

Читайте нас также Google News Facebook

Последнюю информацию о происшествии публикует железнодорожный оператор инфраструктуры ProRail.

Столкновение произошло около 10:00 по местному времени (в 11:00 по рижскому) - на охраняемом железнодорожном переезде на Хорстервег.

По данным местных СМИ, поезд NS Sprinter следовал из Эрмело в сторону Хардервейка, когда столкнулся с грузовиком с прицепом-платформой. На ней перевозились крупные бетонные конструкции.

Удар пришелся по прицепу грузовика. Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, передняя часть поезда получила серьезные повреждения, а вокруг переезда разлетелись обломки. Повреждены также сам железнодорожный переезд и контактная сеть.

Несмотря на масштаб аварии, тяжелых последствий для людей удалось избежать. По последним данным полиции, водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Среди пассажиров поезда и членов поездной бригады пострадавших не зарегистрировано.

Читайте

После столкновения поезд продолжить движение не смог. Всех находившихся в нем пассажиров эвакуировали. Под контролем спасательных служб людей вывели из состава и доставили к станции, после чего для них организовали дальнейший транспорт.

К месту происшествия прибыли полиция, пожарные, медики и аварийные службы железной дороги.

Причина аварии пока остается неизвестной. Полиция начала расследование и, в частности, намерена изучить видеозапись из кабины поезда, чтобы установить, каким образом грузовик оказался на путях перед приближающимся составом.

По словам представителя компании, которой принадлежит грузовик, водитель вез бетонные конструкции на расположенную неподалеку стройплощадку. Мужчина работает в компании около 25 лет и до этого, по словам работодателя, не попадал в подобные происшествия.

Последствия столкновения существенно нарушили железнодорожное сообщение в центральной части Нидерландов. Движение поездов на участке остановлено, из-за чего нарушено сообщение на более протяженном маршруте между Амерсфортом и Зволле. Для пассажиров организованы автобусы.

Днем специалисты начали эвакуацию грузовика и его прицепа. После этого предстоит убрать поврежденный поезд, затем полностью оценить состояние путей, переезда и контактной сети.

По состоянию на вторую половину дня ProRail сообщил, что 14 сентября по этому участку поезда больше ходить не будут. Восстановительные работы могут продолжаться примерно до часа ночи.