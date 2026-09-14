14 сентября 2026, 19:27 Валерия Леонова

В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

В Нидерландах пассажирский поезд, в котором находились около 150 человек, столкнулся с грузовиком, перевозившим тяжелые бетонные конструкции. Авария произошла утром 14 сентября на железнодорожном переезде в городе Эрмело в провинции Гелдерланд.

Читайте нас также

Последнюю информацию о происшествии публикует железнодорожный оператор инфраструктуры ProRail.

Столкновение произошло около 10:00 по местному времени (в 11:00 по рижскому) - на охраняемом железнодорожном переезде на Хорстервег.

По данным местных СМИ, поезд NS Sprinter следовал из Эрмело в сторону Хардервейка, когда столкнулся с грузовиком с прицепом-платформой. На ней перевозились крупные бетонные конструкции.

Удар пришелся по прицепу грузовика. Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, передняя часть поезда получила серьезные повреждения, а вокруг переезда разлетелись обломки. Повреждены также сам железнодорожный переезд и контактная сеть.

Несмотря на масштаб аварии, тяжелых последствий для людей удалось избежать. По последним данным полиции, водитель грузовика получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Среди пассажиров поезда и членов поездной бригады пострадавших не зарегистрировано.

Читайте Mixer
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

Юмор за день и перепады настроения
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

Психологический тест: выберите лисицу и узнайте, за что вас ценят, когда…
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

Блинное тесто выливаю на противень: завтрак с сыром и зеленью
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

Водолеи, Козероги, Раки и Скорпионы в гороскопе на вторник 15 сентября

После столкновения поезд продолжить движение не смог. Всех находившихся в нем пассажиров эвакуировали. Под контролем спасательных служб людей вывели из состава и доставили к станции, после чего для них организовали дальнейший транспорт.

К месту происшествия прибыли полиция, пожарные, медики и аварийные службы железной дороги.

Причина аварии пока остается неизвестной. Полиция начала расследование и, в частности, намерена изучить видеозапись из кабины поезда, чтобы установить, каким образом грузовик оказался на путях перед приближающимся составом.

По словам представителя компании, которой принадлежит грузовик, водитель вез бетонные конструкции на расположенную неподалеку стройплощадку. Мужчина работает в компании около 25 лет и до этого, по словам работодателя, не попадал в подобные происшествия.

Последствия столкновения существенно нарушили железнодорожное сообщение в центральной части Нидерландов. Движение поездов  на участке остановлено, из-за чего нарушено сообщение на более протяженном маршруте между Амерсфортом и Зволле. Для пассажиров организованы автобусы.

Днем специалисты начали эвакуацию грузовика и его прицепа. После этого предстоит убрать поврежденный поезд, затем полностью оценить состояние путей, переезда и контактной сети.

По состоянию на вторую половину дня ProRail сообщил, что 14 сентября по этому участку поезда больше ходить не будут. Восстановительные работы могут продолжаться примерно до часа ночи.

В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

Юмор за день и перепады настроения
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком

Психологический тест: выберите лисицу и узнайте, за что вас ценят, когда…

В мире

В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 19:27
В Нидерландах поезд со 150 пассажирами столкнулся с грузовиком
14 сентября, 18:57
От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 18:27 18:27
ChatGPT придумал свидетелей по делу об убийстве: адвоката оштрафовали на 5000 долларов
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 16:00 16:00
Под Италией постепенно расслаивается земная кора: учёные обнаружили необычный процесс
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 14:30 14:30
В Шанхае салон красоты разорил пенсионерку на 450 тысяч долларов: цены на процедуры завышали в 20 раз
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 14:00 14:00
«Мы должны оставаться самой продвинутой страной»: Трамп выступил против замедления разработки ИИ
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 13:05 13:05
Израильский министр пригрозил лишить гражданства режиссеров фильма о Газе, получившего спецприз в Венеции
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 10:28 10:28
В Сирии начались протесты после резкого повышения цен на топливо
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
14 сентября, 07:59 07:59
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
13 сентября, 18:58 18:58
Демократы готовят масштабные расследования Трампа на случай победы в Конгрессе
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
13 сентября, 16:20 16:20
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц

Латвия

Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 17:58
Полиция Латвии на неделю усилит контроль на дорогах
ВИДЕО
14 сентября, 17:29
Узулниекс извинился перед всеми за вождение в нетрезвом состоянии
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 16:35 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 15:35 15:35
В среду в Латвии могут отменить 1271 региональный автобусный рейс: перевозчики объявили акцию протеста
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 13:30 13:30
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Латвии: 43% жителей назвали доход 1537 евро в месяц
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 12:30 12:30
В Латвии пройдет Неделя добрых дел: как присоединиться к акции и помочь людям, животным и природе
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 11:58 11:58
Bite предупредила клиентов о ночных работах в мобильной сети 14 сентября
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
ВИДЕО
14 сентября, 11:28 11:28
Политика превращается в шоу: что сегодня влияет на выбор избирателя
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 10:59 10:59
Теплые дни закончились: в Латвии наступила метеорологическая осень
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 09:58 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день
14 сентября, 09:28 09:28
Камеры в Риге выписывают сотни штрафов за превышение скорости каждый день

ЧП

Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
14 сентября, 18:57
От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции

Mixer

Он любит, но почти не говорит комплиментов? Эксперт назвала 5 неожиданных причин
14 сентября, 19:15
Ремонтировать холодильник или покупать новый: как посчитать
Он любит, но почти не говорит комплиментов? Эксперт назвала 5 неожиданных причин
14 сентября, 19:05
Юмор за день и перепады настроения
Он любит, но почти не говорит комплиментов? Эксперт назвала 5 неожиданных причин
14 сентября, 18:35
Психологический тест: выберите лисицу и узнайте, за что вас ценят, когда от вас ничего не нужно?
14 сентября, 18:15
Блинное тесто выливаю на противень: завтрак с сыром и зеленью
14 сентября, 18:10
Водолеи, Козероги, Раки и Скорпионы в гороскопе на вторник 15 сентября
14 сентября, 16:58
Пять ароматов для женщин 50+, которые особенно красиво раскрываются осенью
14 сентября, 16:18
Завтрак за 15 минут: нежные оладьи с ароматом яблок и корицы
14 сентября, 15:38
Он любит, но почти не говорит комплиментов? Эксперт назвала 5 неожиданных причин

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма

Спорт

Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
14 сентября, 15:05
Первой ракеткой мира впервые стала Елена Рыбакина из Казахстана: обновленный рейтинг WTA
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
14 сентября, 09:58
Сборная Латвии снова стала лучшей в Европе в баскетболе 3×3
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас