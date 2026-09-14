14 сентября 2026, 07:59

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены совместно заявить о праве самостоятельно определять свое конституционное будущее. 14 сентября лидеры трех регионов встретятся в Кардиффе, где планируют подписать декларацию о самоопределении и обсудить возможность будущих референдумов о независимости. Об этом сообщает The Telegraph.

На встрече будут первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рун ап Иорверт и первая министр Северной Ирландии Мишель О’Нил. К ним присоединится президент партии «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд. Участники также намерены обсудить экономику, энергетику, отношения с Европой и международное сотрудничество.

Читайте нас также

Свинни считает, что политическая ситуация показывает растущую поддержку идеи независимости. «Впервые в истории Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией руководят премьер-министры, поддерживающие независимость», - сказал он.

Глава шотландского правительства призвал Лондон учитывать возможность распада Соединённого Королевства. По его словам, премьер-министр Энди Бернхэм может войти в историю как последний премьер Великобритании.

Читайте Mixer
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Смешные картинки с надписями и луковая шелуха
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Раки, Львы, Девы и Водолеи в гороскопе Василисы володиной на понедельник…
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Собираетесь купить робот-пылесос?: рассказываем, от каких забот он вас не…
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Выберите сову и узнайте, вы действительно умеете прощать или просто…

Встреча проходит на фоне очередного спора Лондона и Эдинбурга о новом референдуме. Бернхем заявил, что правительство Великобритании пока не рассматривает проведение голосования, поскольку, по его мнению, для него нет достаточного общественного консенсуса.

При этом Рун ап Иорверт подчеркнул, что непосредственной целью встречи не является роспуск Соединённого Королевства. По его словам, речь прежде всего идет об укреплении позиций Уэльса, а решение о независимости должны принимать сами валлийцы.

Совместная декларация должна зафиксировать общую позицию трех регионов по вопросу их будущего. Для Лондона это становится новым политическим вызовом: впервые лидеры сразу нескольких частей Соединённого Королевства собираются публично согласовать подход к праву на самоопределение.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Смешные картинки с надписями и луковая шелуха
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Раки, Львы, Девы и Водолеи в гороскопе Василисы володиной на понедельник…

В мире

Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
14 сентября, 07:59
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении
13 сентября, 18:58
Демократы готовят масштабные расследования Трампа на случай победы в Конгрессе
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
13 сентября, 16:20 16:20
В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
13 сентября, 12:59 12:59
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
13 сентября, 11:37 11:37
Агенты OpenAI без команды научились договариваться: глава Anthropic предлагает притормозить развитие ИИ
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
13 сентября, 10:58 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
13 сентября, 10:19 10:19
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
12 сентября, 20:59 20:59
21 тысяча COVID-тестов: экс-президент Эквадора получил девять лет тюрьмы за махинации во время пандемии
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
12 сентября, 20:18 20:18
Актриса Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вновь появились вместе на «красной дорожке» в Венеции
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
12 сентября, 18:17 18:17
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
12 сентября, 17:00 17:00
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь

Латвия

Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 20:19
От Гертрудес до Даугавгривас: где в Риге сейчас особенно сложно проехать
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 19:38 19:38
Скорой помощи в Латвии не хватает денег на топливо до конца года
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 18:19 18:19
Латвийские фермеры опасаются потерь урожая картофеля из-за затяжных дождей
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 17:39 17:39
Узулниекс остается в списке кандидатов несмотря на дело о пьяной езде
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 17:05 17:05
Таллин, Пярну и Варшава: топ самых популярных направлений для автобусных поездок из Латвии этой осенью
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 15:40 15:40
Понедельник принесет дожди и туман, воздух прогреется до +19 °C
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 14:59 14:59
На территории Детской больницы откроют необычную площадку для игр и изучения природы
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 13:40 13:40
Wellton Riga Hotel & SPA сменит название: на его месте откроется первый в Латвии Four Points Flex by Sheraton
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 12:18 12:18
3,09 промилле за рулем: министра Узулниекса задержали за пьяное вождение и освободили от должности
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
13 сентября, 09:38 09:38
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца

ЧП

Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
13 сентября, 14:20
«Путь был тернист, дорога заняла больше времени, чем ожидалось»: Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх

Mixer

Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только
14 сентября, 07:42
Уран развернулся в Близнецах: что предстоит переосмыслить каждому знаку зодиака
Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только
14 сентября, 06:07
Смешные картинки с надписями и луковая шелуха
Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только
14 сентября, 05:48
Медное сито отсеет лишнее: какие знаки цыганского гороскопа заметят важную возможность 14 сентября 2026 года
13 сентября, 23:05
Раки, Львы, Девы и Водолеи в гороскопе Василисы володиной на понедельник 14 сентября
13 сентября, 22:15
Собираетесь купить робот-пылесос?: рассказываем, от каких забот он вас не избавит
13 сентября, 22:05
Выберите сову и узнайте, вы действительно умеете прощать или просто боитесь потерять человека
13 сентября, 21:10
Юмор за неделю и айфон дуо
13 сентября, 21:05
Исторические фотографии: знакомые лица на незнакомых снимках и не только

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы

Спорт

Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
9 сентября, 20:58
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас