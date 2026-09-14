Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия готовят общую декларацию о самоопределении

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия намерены совместно заявить о праве самостоятельно определять свое конституционное будущее. 14 сентября лидеры трех регионов встретятся в Кардиффе, где планируют подписать декларацию о самоопределении и обсудить возможность будущих референдумов о независимости. Об этом сообщает The Telegraph.

На встрече будут первый министр Шотландии Джон Свинни, первый министр Уэльса Рун ап Иорверт и первая министр Северной Ирландии Мишель О’Нил. К ним присоединится президент партии «Шинн Фейн» Мэри Лу Макдональд. Участники также намерены обсудить экономику, энергетику, отношения с Европой и международное сотрудничество.

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Свинни считает, что политическая ситуация показывает растущую поддержку идеи независимости. «Впервые в истории Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией руководят премьер-министры, поддерживающие независимость», - сказал он.

Глава шотландского правительства призвал Лондон учитывать возможность распада Соединённого Королевства. По его словам, премьер-министр Энди Бернхэм может войти в историю как последний премьер Великобритании.

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Встреча проходит на фоне очередного спора Лондона и Эдинбурга о новом референдуме. Бернхем заявил, что правительство Великобритании пока не рассматривает проведение голосования, поскольку, по его мнению, для него нет достаточного общественного консенсуса.

При этом Рун ап Иорверт подчеркнул, что непосредственной целью встречи не является роспуск Соединённого Королевства. По его словам, речь прежде всего идет об укреплении позиций Уэльса, а решение о независимости должны принимать сами валлийцы.

Совместная декларация должна зафиксировать общую позицию трех регионов по вопросу их будущего. Для Лондона это становится новым политическим вызовом: впервые лидеры сразу нескольких частей Соединённого Королевства собираются публично согласовать подход к праву на самоопределение.