14 сентября 2026, 16:00 Наталья Гудемчук

Под Италией постепенно расслаивается земная кора: учёные обнаружили необычный процесс

Под Италией постепенно расслаивается земная кора: учёные обнаружили необычный процесс

Земная кора под Италией постепенно расслаивается: её нижняя часть отделяется и погружается в мантию. Этот процесс может объяснять особенности тектонической активности Апеннинского полуострова. Об этом пишет научный журнал Nature со ссылкой на исследование учёных Флорентийского университета, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment.

Исследователи объединили данные спутниковых радаров, GPS-наблюдений и многолетнюю статистику землетрясений в районе Апеннин. Анализ показал, что под горной системой происходит латеральное расслоение литосферы.

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Этот процесс приводит к одновременному растяжению и сжатию разных участков. Внутренняя часть Апеннин расходится примерно на 4 миллиметра в год, тогда как внешний край горной цепи сокращается примерно на 2 миллиметра за тот же период.

Вдоль глубинной границы геологи также фиксируют землетрясения разного типа. Позади неё горные породы испытывают растяжение, а впереди - сжатие.

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Участок, где развивается расслоение, уже протянулся более чем на 500 километров вдоль Апеннин. Там, где нижняя часть коры отделилась и погрузилась в мантию, давление снижается, а поверхность начинает подниматься. На участках перед линией разделения плита продолжает тянуть кору вниз, что сопровождается проседанием и сжатием пород.

Сочетание противоположных процессов долгое время не удавалось объяснить с помощью существующих моделей движения континентальной коры. Авторы исследования считают, что Апеннины позволяют наблюдать латеральное отслоение литосферы на современном этапе его развития.

Следующим этапом станет создание компьютерных моделей, которые помогут подробнее изучить деформацию мантии и дальнейшее развитие процесса под полуостровом.

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