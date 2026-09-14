14 сентября 2026, 18:57 Валерия Леонова

От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката

От «Человека-паука» до «Одиссеи»: Том Холланд стал самым кассовым актером в истории мирового кинопроката

30-летний Том Холланд возглавил рейтинг самых кассовых актеров в истории мирового кинопроката. Совокупные сборы фильмов с его участием достигли примерно 15,5 млрд долларов, позволив британскому актеру обойти Зои Салдану и Скарлетт Йоханссон.

Рывок на первое место Холланду обеспечили два крупнейших кинохита 2026 года - «Человек-паук: Новый день» (Spider-Man: Brand New Day) и «Одиссея» (The Odyssey) Кристофера Нолана, сообщает Forbes.

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Новый «Человек-паук», в котором Холланд вновь сыграл Питера Паркера, стал самым кассовым фильмом в карьере актера. Мировые сборы картины уже превысили 2,4 млрд долларов. Фильм вышел в конце июля и стал одним из трех самых кассовых фильмов в истории мирового проката.

Еще один огромный вклад внесла «Одиссея» Кристофера Нолана, где Холланд снялся вместе с Мэттом Дэймоном, Энн Хэтэуэй, Зендеей и другими звездами. Ее мировая касса к середине сентября достигла примерно 1,68 млрд долларов.

Таким образом, всего два фильма, вышедшие этим летом, добавили к фильмографии Холланда более 4 млрд долларов мировых сборов.

Человек-паук изменил карьеру Холланда

Главным источником кассовых рекордов актера остается роль Человека-паука.

Впервые Холланд появился в образе Питера Паркера в фильме «Первый мститель: Противостояние» в 2016 году. Затем последовали три сольных фильма о Человеке-пауке, картины «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», а теперь - «Человек-паук: Новый день».

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При этом в подсчете учитываются мировые сборы всех фильмов, в которых снимался актер, независимо от размера его роли. Поэтому звание «самого кассового» не означает, что Холланд лично заработал 15,5 млрд долларов: речь идет о деньгах, полученных кинотеатрами от продажи билетов на картины с его участием.

Обошел Зои Салдану и Скарлетт Йоханссон

До нынешнего лета верхние строчки рейтинга занимали актрисы, чьи карьеры также тесно связаны с крупнейшими кинофраншизами.

Совокупная касса фильмов с участием Зои Салданы оценивается примерно в 15,47 млрд долларов. В ее фильмографии - «Аватар», «Аватар: Путь воды», фильмы Marvel о «Стражах Галактики» и «Мстителях».

У Скарлетт Йоханссон, много лет игравшей Черную вдову во вселенной Marvel, этот показатель составляет около 15,4 млрд долларов.

Особенность достижения Холланда еще и в его возрасте. В июне актеру исполнилось 30 лет, и он стал самым молодым артистом, которому удалось подняться на вершину такого рейтинга.

Причем Холланд добрался до первой строчки с относительно небольшой фильмографией. Его конкуренты снимались в кино значительно дольше, тогда как британский актер получил первую большую международную известность лишь в 2012 году после выхода драмы «Невозможное».

 

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