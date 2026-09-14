Неизвестная женщина проникла на территорию резиденции Камалы Харрис в Малибу

Неизвестная женщина проникла на территорию дома бывшего вице-президента США Камалы Харрис и ее мужа Дуга Эмхоффа в Малибу. До самого здания она добраться не успела - нарушительницу остановила частная охрана.

Об инциденте сообщает Associated Press.

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Произошло это поздно вечером в пятницу, 11 сентября. Около 22:30 по местному времени частная служба безопасности Харрис сообщила департаменту шерифа округа Лос-Анджелес о подозрительном человеке на территории владения.

«Сотрудники службы безопасности остановили человека, незаконно проникшего на территорию вице-президента Харрис и второго джентльмена Эмхоффа, прежде чем он смог добраться до дома», - сообщил пресс-секретарь Харрис Эдуардо Негрон.

Ни Камалы Харрис, ни ее супруга в этот момент дома не было.

К приезду помощников шерифа женщина уже находилась за пределами участка. Полицейские предупредили ее и потребовали покинуть территорию. Она подчинилась и ушла без каких-либо происшествий.

Задерживать или арестовывать женщину не стали. Однако полиция зарегистрировала сообщение о незаконном проникновении.

После инцидента подразделение шерифа Malibu/Lost Hills решило в качестве меры предосторожности усилить патрулирование в районе дома Харрис.

Кто именно проник на участок и зачем, власти пока не сообщают.

Дом охраняет частная служба

Особое внимание происшествие привлекло из-за того, что бывшего вице-президента США теперь не охраняет Секретная служба.

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По американскому законодательству бывшие вице-президенты, их супруги и дети младше 16 лет обычно имеют право на государственную охрану в течение шести месяцев после ухода с должности. Для бывших президентов правила другие - им охрана Секретной службы предоставляется пожизненно.

Перед уходом из Белого дома президент Джо Байден продлил срок охраны Харрис сверх предусмотренных законом шести месяцев. Однако в августе 2025 года Дональд Трамп отменил это решение. После этого вопросом безопасности бывшего вице-президента пришлось заниматься властям Калифорнии и Лос-Анджелеса.

Сейчас в обеспечении безопасности Харрис участвует Калифорнийский дорожный патруль. Однако, как сообщил Los Angeles Times представитель ведомства, в момент пятничного происшествия его сотрудников непосредственно у дома не было.

Частная охрана при этом находилась на месте - именно она первой обнаружила нарушительницу и не позволила ей приблизиться к зданию.

Дом за 8,1 млн долларов

Камала Харрис и Дуг Эмхофф приобрели дом в престижном районе Point Dume в Малибу весной этого года. По данным американских СМИ, сделка состоялась в мае, а стоимость недвижимости составила около 8,1 млн долларов.

Point Dume расположен на побережье Тихого океана и известен дорогой недвижимостью и знаменитыми жителями.

После пятничного происшествия власти не сообщили о каких-либо повреждениях дома или другого имущества. Представитель Харрис и Эмхоффа передал, что супруги благодарны сотрудникам охраны и правоохранительных органов за оперативную реакцию.

Нынешний случай - не первый инцидент у дома Камалы Харрис

В январе 2025 года полиция получила сообщение о возможном ограблении ее дома в Брентвуде. Это произошло во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе, когда район находился в зоне эвакуации и там действовал ночной комендантский час.

Прибывшие полицейские обнаружили двух человек и задержали их за нарушение комендантского часа. Однако никаких доказательств того, что они пытались проникнуть в дом с целью совершения преступления, не нашли, поэтому обоих впоследствии отпустили. Камалы Харрис в доме в тот момент не было.