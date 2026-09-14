«Мы должны оставаться самой продвинутой страной»: Трамп выступил против замедления разработки ИИ

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Президент США Дональд Трамп выступил против замедления разработки передовых моделей искусственного интеллекта, к которому призывают многие представители индустрии. По его мнению, американские компании не должны рисковать проиграть Китаю гонку за лидерство в области ИИ, сообщает ВВС.

«Мы опережаем Китай в ИИ. Мы - самая продвинутая страна в мире, и, откровенно говоря, я бы предпочел, чтобы мы ею оставались, потому что выиграет тот, кто выиграет в ИИ», - сказал Трамп журналистам в воскресенье, 13 сентября.

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«Мы можем внедрить больше мер предосторожности. Мы можем сделать всякие вещи. Но я думаю, что у нас тут много очень деструктивных сил, которые поднимают вопросы, которые они не должны поднимать, и поднимают вопросы, которые не воплотятся в реальность», - добавил президент.

Трамп не уточнил, о каких «деструктивных силах» идет речь.

Комментарий прозвучал после призыва главы компании Anthropic Дарио Амодеи замедлить разработку моделей ИИ, чтобы подготовиться к угрозам, которые они могут представлять.

При этом Трамп заявил, что не преуменьшает риски, связанные с ИИ, но считает, что искусственный интеллект принесет намного больше пользы, чем вреда.

В последнее время все больше представителей индустрии выражают опасения по поводу бесконтрольной разработки передовых моделей искусственного интеллекта. Дарио Амодеи в своей статье призвал развивать ИИ «в сбалансированном темпе, который обеспечит безопасность без отказа от приносимой им пользы».

По его словам, Anthropic в одностороннем порядке берет на себя обязательство уделять достаточно времени обеспечению безопасности своих моделей. Амодеи также призвал правительства разных стран требовать того же от компаний, разрабатывающих ИИ.

«Дарио прав», - написал в своей социальной сети X Илон Маск, которому, помимо прочего, принадлежит компания xAI и чат-бот Grok. «Я уже давно бью тревогу по поводу ИИ», - добавил он.

Призыв Амодеи поддержал и глава OpenAI Сэм Альтман. В середине августа его компания, разработчик ChatGPT, объявила, что замедлит обучение своих передовых моделей после того, как ИИ-агенты вышли из-под контроля и взломали платформу для обмена моделями ИИ Hugging Face.

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При этом сторонники более осторожного подхода к разработке ИИ не отрицают, что любое замедление должно либо быть согласовано с Китаем, либо оставаться очень ограниченным, чтобы не позволить Пекину обойти конкурентов.

В интервью CBS в воскресенье, 13 сентября, Амодеи назвал конкуренцию между американскими и китайскими разработчиками ИИ «самой сложной дилеммой» в попытке замедлить развитие моделей.

«Мы не должны обманываться, потому что стимулы прорываться вперед и следующее из этого военное преимущество настолько велики, что мы должны быть твердо уверены в том, что другая сторона играет по правилам», - сказал Амодеи. При этом он добавил, что не уверен, насколько это вообще реально.

О необходимости международного сотрудничества говорит и бывший сотрудник OpenAI и Anthropic Джейкоб Коксон. Он уволился из Anthropic, заявив, что компания прилагает недостаточно усилий, чтобы минимизировать риски.

В интервью NBC Коксон призвал к международной координации, поскольку гонка с Китаем может быть очень опасной.

В преддверии промежуточных выборов в США вопрос о государственном регулировании ИИ становится все более политическим. Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон признал необходимость ввести меры предосторожности, но призвал не торопиться с принятием новых законов.

«Если Конгресс в спешке проведет внеочередную сессию, чтобы попытаться регулировать ИИ, мы проиграем гонку Китаю, а это будет представлять угрозу для каждого американца», - сказал он CNN.

Хаким Джеффрис, возглавляющий демократов в Палате представителей, напротив, заявил, что законодатели должны действовать решительно, когда речь идет о замедлении разработки ИИ.

При этом возможные угрозы, исходящие от передовых моделей ИИ, - не единственная проблема. Как отмечает Associated Press, многие американцы выступают против строительства новых дата-центров, необходимых для работы систем искусственного интеллекта.

Из-за дата-центров, в частности, местным жителям приходится платить больше за воду и электричество. Хотя Трамп поддерживает строительство новых дата-центров, ни республиканцы, ни демократы в рамках предвыборной кампании не разделяют его энтузиазма, опасаясь вызвать недовольство избирателей.