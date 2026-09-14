Израильский министр пригрозил лишить гражданства режиссеров фильма о Газе, получившего спецприз в Венеции

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Министр культуры Израиля Мики Зоар призвал лишить гражданства израильских режиссеров Юваля Авраама и Рейчел Сзор, создавших документальный фильм NAZA о массовых убийствах мирных жителей в Газе. Картина получила Специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает Euronews.

Одной из самых обсуждаемых и отмеченных критиками картин Венецианского кинофестиваля 2026 года стал новый фильм израильских режиссеров Юваля Авраама и Рейчел Сзор NAZA. Это был единственный документальный фильм, отобранный в основную конкурсную программу фестиваля в этом году.

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В официальном синопсисе говорится, что в картине подробно показаны механизмы, стоящие за просчитанным массовым убийством палестинских мирных жителей в Газе.

80-минутный документальный фильм снимали тайком, по ночам, на крышах Тель-Авива в течение трех лет. В него вошли интервью с 24 израильскими офицерами военной разведки, солдатами и информаторами. Они рассказывают о том, как выбираются цели среди палестинцев.

Название картины - военный акроним, используемый израильскими военными для обозначения ожидаемого числа гражданских жертв при ударе по Газе. Он расшифровывается как «Nezek Agavi» - «сопутствующий ущерб».

В минувшую субботу на церемонии награждения фильм NAZA был удостоен Специального приза жюри. Уже на следующий день министр культуры Израиля Мики Зоар призвал лишить режиссерский дуэт израильского гражданства, напрямую приравняв критику действий Израиля к антисемитизму.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, Зоар назвал NAZA «гнусным» фильмом, а его признание на Венецианском кинофестивале - «шокирующим».

«Самоненависть, которая жжёт этих создателей, готовых навредить своей родине только ради аплодисментов от антисемитов по всему миру, непостижима и является предательством государства», - написал министр.

Он также заявил, что продвигал реформу в сфере кинематографа, чтобы израильские граждане больше не платили из собственного кармана за очернение солдат ЦАХАЛ и Государства Израиль.

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«Как министр культуры, я немедленно начну процедуру лишения израильского гражданства этих презренных создателей за предательство государства», - добавил Зоар.

Крайне правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир также выступил с резкой критикой режиссеров в соцсети Х: «Вы позор и стыд для всего народа Израиля. Убирайтесь! (…) Уверен, ваши друзья, то есть наши враги из ХАМАС в Газе, встретят вас с распростёртыми объятиями».

На премьере в Венеции NAZA получила 24,5 минуты оваций стоя, установив новый рекорд фестиваля. Предыдущий рекорд принадлежал тунисской режиссерке Каутер Бен Хания и ее картине о Газе The Voice of Hind Rajab. Фильм рассказывает о гибели шестилетней девочки, убитой огнем израильских военных, когда она пыталась бежать из города Газа вместе с семьей.

Премьера The Voice of Hind Rajab состоялась в Венеции в прошлом году. Картина вошла в список лучших фильмов 2025 года по версии Euronews Culture и получила 22-минутные овации стоя.

В отличие от Зоара и Бен-Гвира, многие высоко оценили NAZA и ее авторов. Бывший депутат, председатель левой партии «Хадаш» Юсеф Джабарин поздравил режиссеров с наградой, поблагодарив их за то, что они раскрыли «эти чудовищные преступления и жестокую реальность в Газе».

Газета «Гаарец» в редакционной статье также положительно оценила работу режиссеров.

«Показывая свой фильм на Венецианском кинофестивале, Авраам и Сзор пытаются заставить израильтян столкнуться с тем, что им и так известно: на том, как Израиль ведёт войну в Газе, лежит чёрное пятно - мягко говоря», - говорится в публикации.

Предыдущий фильм Юваля Авраама и Рейчел Сзор No Other Land вышел в 2024 году и был посвящен насилию израильских поселенцев против палестинских общин на Западном берегу. В 2025 году картина получила «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».