Этна снова остановила полеты: аэропорт Катании приостановил прилеты и вылеты

Новое усиление активности вулкана Этна вновь нарушило авиасообщение на Сицилии. В понедельник, 14 сентября, международный аэропорт Катании приостановил полеты из-за облака вулканического пепла.

Как сообщает Reuters, ограничения продлены до 22:00 по местному времени - 23:00 (по Риге).

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Утром оператор аэропорта SAC сначала сообщил о приостановке прибывающих рейсов до 16:00. Однако ситуация с Этной продолжала влиять на воздушное пространство, и позднее ограничения были расширены: до 22:00 приостановлены как прилеты, так и вылеты.

Пассажирам настоятельно рекомендуют проверять статус своего рейса непосредственно у авиакомпании еще до поездки в аэропорт.

Для авиации объявлен красный уровень

Наблюдение за Этной ведет Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV). Утром 14 сентября Этнийская обсерватория выпустила новое предупреждение VONA - Volcano Observatory Notice for Aviation.

Для вулкана установлен красный авиационный код - максимальный уровень по этой шкале. Причиной стал продолжающийся выброс вулканического пепла.

По данным наблюдений, облако пепла поднималось примерно до четырех километров и распространялось в южном направлении.

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Вулканический пепел представляет особую опасность для авиации. Мельчайшие частицы могут попадать в авиационные двигатели и повреждать их, ухудшать видимость, воздействовать на приборы и другие системы самолета. Поэтому при появлении пеплового облака в районе воздушных трасс власти могут ограничивать или полностью прекращать полеты.

Для Катании это уже не первый серьезный сбой

Этна - самый высокий и один из наиболее активных вулканов Европы, а аэропорт Катании расположен примерно в 30 километрах от него. Извержения регулярно влияют на авиасообщение, однако летом 2026 года проблема приобрела особенно серьезный масштаб.

В августе из-за интенсивных выбросов пепла аэропорт Катании пережил крупнейшие перебои в работе как минимум за два десятилетия.

Только с 6 по 12 августа из 1974 запланированных рейсов более трети были отменены, а около 630 самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты. Ограничения затронули тысячи пассажиров в самый разгар летнего туристического сезона.

Ситуация оказалась настолько сложной, что итальянские власти создали кризисный комитет с участием авиационного регулятора ENAC, службы управления воздушным движением ENAV, специалистов INGV, Военно-воздушных сил и оператора аэропорта.

Аэропорт Катании имени Винченцо Беллини является крупнейшим на Сицилии и пятым по пассажиропотоку в Италии. Поэтому очередное закрытие воздушного пространства отражается не только на самой Катании: отмененные и перенаправленные рейсы создают дополнительную нагрузку на другие аэропорты острова.

Ситуация может меняться в зависимости от активности Этны, количества пепла и направления ветра. Пассажирам, которые должны лететь через Катанию вечером 14 сентября или утром 15 сентября, рекомендуется обязательно проверять актуальный статус рейса у своей авиакомпании.