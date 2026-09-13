13 сентября 2026, 16:20 Наталья Гудемчук

В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц

В Литве подняли истребители НАТО и объявили воздушную тревогу: угрозой оказалась стая птиц
АР

13 сентября днем в Литве объявили воздушную тревогу из-за возможного появления беспилотника. В воздух подняли истребители НАТО, Вильнюсский аэропорт приостановил работу. Позднее выяснилось, что радары отреагировали на стаю птиц, сообщает delfi.lt.

Национальный центр управления кризисами Литвы объявил желтый уровень опасности.

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Об угрозе проинформировали жителей Вильнюса, Вильнюсского, Тракайского и Электренского районов. Жителей призвали следить за дальнейшей информацией и заранее определить ближайшее укрытие или безопасное закрытое помещение, куда можно было бы пройти в случае необходимости.

Над Вильнюсом кружили истребители миссии воздушной обороны НАТО. Как уточняет агентство Reuters, истребители были подняты с авиабазы ​​Шяуляй на севере Литвы, где в настоящее время дислоцируются ВВС Италии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии.

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«Истребители вылетели для распознавания объекта. Пилоты выяснили, что замеченные радарами объекты - это стая птиц. На экранах радаров силуэты птиц и беспилотников очень похожи, поэтому для выяснения обстоятельств нужна дополнительная проверка», - сообщил Национальный центр управления кризисами.

В 13:37 Литовская армия сообщила, что угроза миновала и жители могут покинуть безопасные места.

После отмены тревоги Вильнюсский аэропорт возобновил работу.

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