В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести

В Индонезии продолжаются поиски пассажиров и членов экипажа парома Virgo Transport 8, который перевернулся в Яванском море во время сильного шторма. На борту, согласно судовому манифесту, находились 243 человека - 213 пассажиров и 30 членов экипажа.

По данным спасательных служб на утро воскресенья, 102 человек удалось спасти, один погиб, еще около 140 числились пропавшими без вести.

Читайте нас также Google News Facebook

Число найденных продолжает меняться по мере спасательной операции.

Паром следовал с острова Явав Банджармасин на Южном Калимантане. Он попал в тяжелые погодные условия, начал крениться и затем перевернулся. Связь с судном была потеряна ранним утром 13 сентября. Перед этим капитан сообщил оператору, что судно сильно накренилось.

По данным поисково-спасательной службы, в районе происшествия высота волн достигала примерно 2,5-3 метров. Спасателям пришлось добираться к месту аварии в крайне сложных условиях.

Читайте

Последняя известная позиция Virgo Transport 8 находилась примерно в 148 километров от Банджармасина. После получения сигнала тревоги к месту направили спасательные суда, военные и полицейские подразделения, а также вертолет для поиска с воздуха.

По первоначальному манифесту на пароме находились 213 пассажиров и 30 членов экипажа. Однако индонезийские власти традиционно перепроверяют фактическое число находившихся на борту после подобных происшествий, поскольку оно может отличаться от данных в документах.

Virgo Transport 8 перевозил как пассажиров, так и автомобили. Индонезия состоит из более чем 17 тысяч островов, поэтому морские перевозки остаются одним из основных видов транспорта между регионами страны.

Поисково-спасательная операция продолжается, и данные о числе спасенных и пропавших без вести еще могут измениться.

На фото: спасатели ведут поиск.