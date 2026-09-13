13 сентября 2026, 10:58 Валерия Леонова

В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести

В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести

В Индонезии продолжаются поиски пассажиров и членов экипажа парома Virgo Transport 8, который перевернулся в Яванском море во время сильного шторма. На борту, согласно судовому манифесту, находились 243 человека - 213 пассажиров и 30 членов экипажа.

По данным спасательных служб на утро воскресенья, 102 человек удалось спасти, один погиб, еще около 140 числились пропавшими без вести.

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Паром следовал с острова Явав Банджармасин на Южном Калимантане. Он попал в тяжелые погодные условия, начал крениться и затем перевернулся. Связь с судном была потеряна ранним утром 13 сентября. Перед этим капитан сообщил оператору, что судно сильно накренилось.

По данным поисково-спасательной службы, в районе происшествия высота волн достигала примерно 2,5-3 метров. Спасателям пришлось добираться к месту аварии в крайне сложных условиях.

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Последняя известная позиция Virgo Transport 8 находилась примерно в 148 километров от Банджармасина. После получения сигнала тревоги к месту направили спасательные суда, военные и полицейские подразделения, а также вертолет для поиска с воздуха.

По первоначальному манифесту на пароме находились 213 пассажиров и 30 членов экипажа. Однако индонезийские власти традиционно перепроверяют фактическое число находившихся на борту после подобных происшествий, поскольку оно может отличаться от данных в документах.

Virgo Transport 8 перевозил как пассажиров, так и автомобили. Индонезия состоит из более чем 17 тысяч островов, поэтому морские перевозки остаются одним из основных видов транспорта между регионами страны.

Поисково-спасательная операция продолжается, и данные о числе спасенных и пропавших без вести еще могут измениться.

На фото: спасатели ведут поиск.

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