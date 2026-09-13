13 сентября 2026, 12:59 Валерия Леонова

«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Звезды криминального сериала «Гангстерленд»(«MobLand») снова собрались вместе - и на этот раз не в мрачных декорациях истории о лондонской преступной семье. В Лондоне прошла премьера второго сезона одного из самых заметных сериалов Paramount+, который возвращается на экраны уже 18 сентября.

О встрече актеров на красной дорожке рассказывает Variety.

Читайте нас также
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

В Odeon Luxe на Лестер-сквер появились главные звезды проекта - Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан, а также режиссер и исполнительный продюсер Гай Ричи и другие участники сериала. Броснан пришел на премьеру вместе со своим младшим сыном, 25-летним Парисом.

Красная дорожка получилась особенно примечательной на фоне разговоров, которые несколько месяцев сопровождали производство MobLand. В прессе сообщалось о серьезных разногласиях за кулисами и даже о возможном уходе Тома Харди из проекта.

Однако в Лондоне актеры явно не выглядели людьми, которые собираются расставаться. Харди и Миррен тепло приветствовали друг друга и обнимались перед фотографами, а Броснан решил публично поставить точку в разговорах о конфликте внутри звездной команды.

«Я люблю этого парня»

На премьере Пирса Броснана прямо спросили о слухах вокруг Тома Харди. 73-летний актер назвал всю историю «бурей в стакане воды».

Я люблю этого парня. Я люблю Тома Харди

Броснан добавил, что является большим поклонником работы своего коллеги.

При этом полностью выдуманной история о проблемах на съемках не была. Variety ранее выяснила, что между Харди, сценаристом и шоураннером Джезом Баттервортом и продюсером Дэвидом Глассером действительно возникли творческие разногласия. В какой-то момент будущее Харди в сериале оказалось под вопросом.

Позднее стороны провели переговоры и сумели договориться. Гай Ричи был среди тех, кто хотел сохранить Харди в проекте.

Сам Ричи на лондонской премьере тоже дал понять, что предпочитает оставить скандалы в прошлом. Говоря о работе со звездным актерским составом, он назвал Харди, Миррен и их коллег «монстрами креативности» и сказал, что работать с ними было удовольствием.

Читайте Mixer
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Ремонт кухни: за что стоит доплатить, а на чём можно сэкономить
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Рыбы, Близнецы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 14…
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Гороскоп здоровья на неделю 14-20 сентября: Львам убавить громкость, Овнам…
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Львы, Девы, Раки и Скорпионы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 14…

В семье Харриганов мира не будет

А вот на экране отношения будут значительно менее дружелюбными. Во втором сезоне семья Харриганов пытается сохранить хотя бы видимость единства, пока конкуренты наступают на ее ослабевшую криминальную империю.

Хелен Миррен вновь играет Мейв Харриган, Пирс Броснан - ее мужа Конрада, главу преступного клана. Том Харди возвращается в роли Гарри да Соузы - человека, которому приходится решать самые опасные проблемы семьи.

По официальному описанию Paramount+, напряжение внутри клана будет только усиливаться: рушатся прежние союзы, насилие проникает во все сферы жизни героев, а борьба за власть становится все более жестокой.

К знакомому актерскому составу присоединились Джонни Флинн и Офелия Ловибонд. Вернутся также Пэдди Консидайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер, Джанет Мактир, Тоби Джонс и другие актеры.

Всего во втором сезоне будет 10 серий. Первая выйдет 18 сентября, затем новые эпизоды будут появляться каждую пятницу. Финал запланирован на 20 ноября.

Paramount+ настолько уверен в продолжении истории, что третий сезон заказан еще до выхода второго. О продлении официально объявили 3 сентября.

Причем теперь уже нет сомнений и относительно Тома Харди. Paramount+ официально подтвердил, что в третьем сезоне вернутся все три главные звезды - Харди, Миррен и Броснан.

У Paramount+ есть веские причины продолжать «MobLand». После первого сезона сервис сообщал о 26 миллионах зрителей, называя сериал вторым по популярности оригинальным проектом Paramount+ на тот момент, уступавшим только «Landman».

Так что на лондонской красной дорожке «семья» действительно снова оказалась в полном составе. И если за кулисами создателям удалось уладить свои разногласия, то на экране зрителей, наоборот, готовят к семейной войне.

 

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Рыбы, Близнецы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 14…
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Гороскоп здоровья на неделю 14-20 сентября: Львам убавить громкость, Овнам…

В мире

Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
13 сентября, 12:59
«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне
13 сентября, 11:37
Агенты OpenAI без команды научились договариваться: глава Anthropic предлагает притормозить развитие ИИ
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
13 сентября, 10:58 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
13 сентября, 10:19 10:19
«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 20:59 20:59
21 тысяча COVID-тестов: экс-президент Эквадора получил девять лет тюрьмы за махинации во время пандемии
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 20:18 20:18
Актриса Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вновь появились вместе на «красной дорожке» в Венеции
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 18:17 18:17
Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 17:00 17:00
Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 16:17 16:17
Во Франции поезд сошел с рельсов: 44 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 14:20 14:20
Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше
12 сентября, 13:40 13:40
Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше

Латвия

В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
13 сентября, 12:18
3,09 промилле за рулем: министра Узулниекса задержали за пьяное вождение:
13 сентября, 09:38
Шествие, концерты, подарки папам: сегодня в Риге отмечают День отца
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
13 сентября, 09:03 09:03
«Неизвестная женщина» покорила Венецию: снятый в Латвии фильм получил «Золотого льва»
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
12 сентября, 19:38 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
12 сентября, 17:39 17:39
В Риге начинает работу кинотеатр Forum Cinemas Alfa
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
12 сентября, 15:00 15:00
70% смартфонов в Латвии продают в рассрочку: с конца осени услугу приравняют к потребительским кредитам
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
12 сентября, 11:00 11:00
Число круизных пассажиров в Риге резко выросло: за восемь месяцев - более 115 тысяч
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
12 сентября, 09:40 09:40
В Риге пройдет бесплатный сбор ненужной электроники: что надо знать
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
11 сентября, 21:16 21:16
В Новом Рижском театре затопило помещения: зрителей эвакуировали и отменили три спектакля
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
11 сентября, 18:27 18:27
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
11 сентября, 15:58 15:58
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев

ЧП

Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
12 сентября, 19:38
Перед концертом в Риге Асмик Григорян получила престижную награду за «Норму», посвященную матери
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
12 сентября, 13:05
Леди Гага впервые стала мамой
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
12 сентября, 12:20
26-й фильм о Джеймсе Бонде: сценарий готов, имя нового агента 007 держат в секрете
12 сентября, 09:05
В Саласпилсском ботаническом саду сегодня откроется выставка современного искусства под открытым небом
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
9 сентября, 17:59
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников

Mixer

Гороскоп здоровья на неделю 14-20 сентября: Львам убавить громкость, Овнам меньше кофе, Девам меньше контроля
13 сентября, 12:58
Гороскоп на 14 сентября по картам Таро: Львам нельзя давить на окружающих, Весам - проверить каждую договоренность
Гороскоп здоровья на неделю 14-20 сентября: Львам убавить громкость, Овнам меньше кофе, Девам меньше контроля
13 сентября, 12:27
Кролик находит слабое место в преграде: 4 знака китайского гороскопа, которым 14 сентября удастся сдвинуть то, что давно не поддавалось
Гороскоп здоровья на неделю 14-20 сентября: Львам убавить громкость, Овнам меньше кофе, Девам меньше контроля
13 сентября, 12:25
Что изменится в вашем iPhone 14 сентября без покупки нового
13 сентября, 12:16
Ремонт кухни: за что стоит доплатить, а на чём можно сэкономить
13 сентября, 11:54
Тест: выберите реку - и узнайте, как вы на самом деле проживаете свои эмоции
13 сентября, 11:41
Рыбы, Близнецы, Овны и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на понедельник 14 сентября
13 сентября, 11:15
Пять судебных фильмов, после которых захочется пересмотреть показания всех свидетелей
13 сентября, 10:05
Гороскоп здоровья на неделю 14-20 сентября: Львам убавить громкость, Овнам меньше кофе, Девам меньше контроля

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
12 сентября, 15:38
«Зеленая лампа»: для братиков Маркуса и Алекса собрана почти половина нужной суммы. Акция продолжается
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы

Спорт

Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
13 сентября, 09:10
Рыбакина победила Соболенко на US Open и выиграла $5,5 млн
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
12 сентября, 18:57
Инфантино идет на новый срок: сможет ли он сохранить пост президента FIFA
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
9 сентября, 20:58
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас