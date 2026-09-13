«Семейная мафия» снова в сборе: звезды «Гангстерленда» встретились в Лондоне

Звезды криминального сериала «Гангстерленд»(«MobLand») снова собрались вместе - и на этот раз не в мрачных декорациях истории о лондонской преступной семье. В Лондоне прошла премьера второго сезона одного из самых заметных сериалов Paramount+, который возвращается на экраны уже 18 сентября.

О встрече актеров на красной дорожке рассказывает Variety.

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В Odeon Luxe на Лестер-сквер появились главные звезды проекта - Том Харди, Хелен Миррен и Пирс Броснан, а также режиссер и исполнительный продюсер Гай Ричи и другие участники сериала. Броснан пришел на премьеру вместе со своим младшим сыном, 25-летним Парисом.

Красная дорожка получилась особенно примечательной на фоне разговоров, которые несколько месяцев сопровождали производство MobLand. В прессе сообщалось о серьезных разногласиях за кулисами и даже о возможном уходе Тома Харди из проекта.

Однако в Лондоне актеры явно не выглядели людьми, которые собираются расставаться. Харди и Миррен тепло приветствовали друг друга и обнимались перед фотографами, а Броснан решил публично поставить точку в разговорах о конфликте внутри звездной команды.

«Я люблю этого парня»

На премьере Пирса Броснана прямо спросили о слухах вокруг Тома Харди. 73-летний актер назвал всю историю «бурей в стакане воды».

Я люблю этого парня. Я люблю Тома Харди

Броснан добавил, что является большим поклонником работы своего коллеги.

При этом полностью выдуманной история о проблемах на съемках не была. Variety ранее выяснила, что между Харди, сценаристом и шоураннером Джезом Баттервортом и продюсером Дэвидом Глассером действительно возникли творческие разногласия. В какой-то момент будущее Харди в сериале оказалось под вопросом.

Позднее стороны провели переговоры и сумели договориться. Гай Ричи был среди тех, кто хотел сохранить Харди в проекте.

Сам Ричи на лондонской премьере тоже дал понять, что предпочитает оставить скандалы в прошлом. Говоря о работе со звездным актерским составом, он назвал Харди, Миррен и их коллег «монстрами креативности» и сказал, что работать с ними было удовольствием.

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В семье Харриганов мира не будет

А вот на экране отношения будут значительно менее дружелюбными. Во втором сезоне семья Харриганов пытается сохранить хотя бы видимость единства, пока конкуренты наступают на ее ослабевшую криминальную империю.

Хелен Миррен вновь играет Мейв Харриган, Пирс Броснан - ее мужа Конрада, главу преступного клана. Том Харди возвращается в роли Гарри да Соузы - человека, которому приходится решать самые опасные проблемы семьи.

По официальному описанию Paramount+, напряжение внутри клана будет только усиливаться: рушатся прежние союзы, насилие проникает во все сферы жизни героев, а борьба за власть становится все более жестокой.

К знакомому актерскому составу присоединились Джонни Флинн и Офелия Ловибонд. Вернутся также Пэдди Консидайн, Джоанн Фроггатт, Лара Пулвер, Джанет Мактир, Тоби Джонс и другие актеры.

Всего во втором сезоне будет 10 серий. Первая выйдет 18 сентября, затем новые эпизоды будут появляться каждую пятницу. Финал запланирован на 20 ноября.

Paramount+ настолько уверен в продолжении истории, что третий сезон заказан еще до выхода второго. О продлении официально объявили 3 сентября.

Причем теперь уже нет сомнений и относительно Тома Харди. Paramount+ официально подтвердил, что в третьем сезоне вернутся все три главные звезды - Харди, Миррен и Броснан.

У Paramount+ есть веские причины продолжать «MobLand». После первого сезона сервис сообщал о 26 миллионах зрителей, называя сериал вторым по популярности оригинальным проектом Paramount+ на тот момент, уступавшим только «Landman».

Так что на лондонской красной дорожке «семья» действительно снова оказалась в полном составе. И если за кулисами создателям удалось уладить свои разногласия, то на экране зрителей, наоборот, готовят к семейной войне.