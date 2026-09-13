«Почему бы не сейчас?»: Трамп неожиданно поддержал объединение Ирландии

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление во время визита в Дублин: он хотел бы увидеть Ирландию объединенной с Северной Ирландией, которая сейчас входит в состав Соединенного Королевства. Более того, американский президент предположил, что это все равно когда-нибудь произойдет - а значит, по его мнению, ждать необязательно, сообщает Reuters.

Трамп высказался на одну из самых чувствительных тем британской и ирландской политики после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в субботу, 12 сентября.

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Отвечая на вопрос журналиста об объединении острова, Президент США сначала заметил, что не хочет «создавать проблем», а затем сказал:

Я был бы рад увидеть ее объединенной

По словам Трампа, объединение Ирландии стало бы «фантастическим событием». Он также предположил, что оно в конечном итоге неизбежно.

«Это все равно когда-нибудь произойдет. Так почему бы не сейчас?» - заявил президент.

При этом Трамп признал, что Великобритании, «разумеется, будет иметь что сказать по этому поводу».

На этом Трамп не остановился. Он назвал сидевшего рядом ирландского преьера Михола Мартина «подходящим человеком, чтобы запустить этот процесс».

Для самого ирландского премьера это стало довольно неудобной ситуацией. «The Irish Times» обращает внимание, что Мартин подвергался критике со стороны сторонников объединения Ирландии - в том числе некоторых политиков собственной партии Fianna Fáil - за слишком осторожное отношение к этому вопросу.

Вопрос касается границы, существующей уже более ста лет. После раздела острова в 1921 году большая его часть стала впоследствии независимой Ирландской Республикой, а шесть графств на северо-востоке остались в составе Соединенного Королевства.

Десятилетиями статус Северной Ирландии был причиной тяжелого противостояния между националистами, преимущественно выступавшими за объединение острова, и юнионистами, желающими сохранить регион в составе Великобритании.

Белфастское соглашение, или Соглашение Страстной пятницы, 1998 года создало политическую основу для прекращения этого противостояния.

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Один из важнейших его принципов заключается в том, что будущее Северной Ирландии определяется волей ее населения.

Поэтому ни президент США, ни правительство Ирландии не могут просто принять решение об объединении острова.

Согласно опросам, большинство жителей Северной Ирландии по-прежнему поддерживают сохранение региона в составе Соединенного Королевства, сообщает Deutsche Welle. Однако после выхода Великобритании из Европейского союза этот перевес сократился. Ирландская Республика по-прежнему остается членом ЕС.

Лондон: референдума сейчас не будет

Реакция британского правительства последовала быстро. Даунинг-стрит заявила, что позиция премьер-министра Энди Бернэма не изменилась: оснований для проведения референдума об изменении статуса Северной Ирландии сейчас нет.

Бернэм ранее говорил, что такой референдум находится «вне повестки», поскольку нет оснований считать, что большинство населения Северной Ирландии сегодня поддержит объединение.

По Белфастскому соглашению решение о проведении так называемого border poll принимает британский министр по делам Северной Ирландии, если появляется основание полагать, что большинство жителей региона поддержало бы объединение.

Особенно резко выступила Демократическая юнионистская партия (DUP). Ее лидер Гэвин Робинсон, который ранее поддерживал Трампа, заявил, что объединение означало бы разрушение страны, которую представляет его партия.

Робинсон подчеркнул, что конституционное будущее Северной Ирландии будут определять ее жители, а не заявления, сделанные в Лондоне, Дублине или Вашингтоне.

Реакция особенно показательна именно потому, что Робинсон прежде относился к Трампу весьма благожелательно.

Американские президенты традиционно старались не занимать сторону в споре о том, должна ли Северная Ирландия оставаться частью Великобритании или объединиться с Ирландской Республикой.

Вашингтон активно участвовал в мирном процессе, приведшем к Белфастскому соглашению, однако вопрос о будущем статусе региона оставлял самим жителям острова. Reuters характеризует нынешние слова Трампа как отход от традиционно нейтральной позиции американских президентов.