Демократы готовят масштабные расследования Трампа на случай победы в Конгрессе

Демократы в США уже готовят план масштабных расследований Дональда Трампа и его администрации на случай, если после ноябрьских промежуточных выборов вернут себе большинство в Палате представителей. В центре внимания могут оказаться состояние президента, бизнес его семьи, криптовалютные доходы, решения администрации и возможное преследование политических оппонентов. Белый дом, в свою очередь, готовит стратегию противодействия таким расследованиям.

The Washington Post поговорила с 12 демократами и сотрудниками партии, которые могут возглавить комитеты Палаты представителей в случае смены большинства. По данным издания, они уже формируют повестку будущих расследований, хотя до самих выборов еще далеко.

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Одним из главных направлений может стать финансовое положение Трампа и его семьи. Демократы намерены изучить, как президент и его родственники увеличивают состояние во время пребывания у власти, а также проверить связанные с ними иностранные сделки и криптовалютные проекты.

«Коррупции и мошенничества так много, что для надлежащего проведения расследований демократам понадобится вся Палата представителей. Мы все это говорим», - сказал член Палаты представителей Роберт Гарсия.

Комитет Гарсии уже отслеживает доходы семьи Трампа от криптовалюты и зарубежных сделок. По подсчетам, приведенным The Washington Post, Трамп получил 2,25 миллиарда долларов от иностранных платежей в первый год своего второго срока.

Отдельное направление связано с бизнесом сыновей президента. Представитель Джейми Раскин, который при победе демократов может возглавить Судебный комитет Палаты представителей, запросил информацию об инвестициях венчурных компаний 1789 Capital и American Ventures, связанных с Дональдом Трампом-младшим и Эриком Трампом.

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Раскин намерен выяснить, не получали ли компании, в которые инвестировали сыновья президента, государственные контракты или преимущества благодаря решениям администрации. В поле зрения демократов также могут попасть соглашение Трампа с Налоговым управлением США, его социальная сеть Truth Social и деловые операции Джареда Кушнера.

Финансовые поступления самого президента также могут стать предметом отдельного расследования. Согласно его финансовому отчету, Трамп получил почти 800 миллионов долларов от криптопроекта World Liberty Financial и еще 635 миллионов от продажи мемкоинов. Эти операции стали крупнейшим источником его дохода.

При этом демократы, уже участвовавшие в расследованиях Трампа во время его первого президентского срока, советуют коллегам не делать преждевременных выводов и публичных заявлений о результатах будущей работы.

Белый дом планы демократов отвергает. Его представители уже готовятся противостоять возможным расследованиям, если контроль над Палатой представителей перейдет к оппозиции.

«У демократов нет никакого плана улучшить жизнь американского народа, у них есть лишь планы препятствовать и безосновательно атаковать повестку президента Трампа, основанную на здравом смысле», - заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Вейлз.