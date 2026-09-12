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Во Франции поезд сошел с рельсов: 44 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии

Во Франции поезд сошел с рельсов: 44 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии

На севере Франции вечером 11 сентября произошла серьезная железнодорожная авария. Региональный поезд TER, следовавший из Руана в Кан, сошел с рельсов в Нормандии. По последним данным, пострадали 44 человека, сообщает AFP со ссылкой на префектуру департамента Сена-Маритим.

Авария произошла около 19:45 в районе города Клеон, между Турвилем и Эльбёф-Сент-Обеном. В поезде находились 186 пассажиров. Первоначально министр транспорта Франции Филипп Табаро сообщал примерно о 180 пассажирах и 20 пострадавших, однако позднее власти уточнили эти данные.

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Самые серьезные травмы получила 18-летняя пассажирка - ее в тяжелом состоянии доставили вертолетом в университетскую больницу Руана. Еще 43 пострадавшим потребовалась медицинская помощь, однако их состояние оценивалось как менее тяжелое.

На место аварии направили около 130 пожарных, пять медицинских бригад и 80 единиц техники. Власти задействовали специальный план ORSEC, применяемый при происшествиях с большим количеством пострадавших.

Что могло стать причиной аварии

В первые часы после происшествия сообщалось лишь о столкновении поезда с неустановленным предметом. Однако утром 12 сентября появились новые данные следствия: на пути был обнаружен фрагмент железнодорожного рельса, который, по предварительной версии, мог быть непосредственно связан с аварией.

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По данным AP, французские правоохранительные органы теперь выясняют не только происхождение этого фрагмента, но и мог ли он оказаться на пути намеренно. Таким образом, рассматривается версия возможного саботажа, однако следователи пока подчеркивают, что делать окончательные выводы рано.

Прокуратура Руана начала расследование обстоятельств происшествия. Машинист прошел проверки на алкоголь и наркотики - оба теста дали отрицательный результат.

Один из находившихся в поезде пассажиров рассказал французскому RTL, что оказался во втором вагоне, который лег на бок. По его словам, все произошло за считанные секунды.

Другой пассажир рассказывал, что после сильных толчков люди перестали удерживаться на сиденьях, часть окон разбилась, а внутрь вагона полетели камни с железнодорожного полотна.

В результате аварии движение поездов между Руаном и Каном, а также между Каном и Гавром оказалось серьезно нарушено. Для пассажиров организовывали заменяющие поезда автобусы. Некоторые составы, следовавшие в Париж, опаздывали почти на три часа.

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