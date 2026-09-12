В Эстонии появился уникальный театр собак: четвероногие артисты играют «Теремок»

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В эстонском городе Нарва в этом году родился уникальный театр собак, который открылся премьерой спектакля «Давайте жить дружно», созданного по мотивам сказки «Теремок». Все главные роли в постановке исполнили собаки. Спектакль объединил дрессировку, танцы и театральное представление и собрал на одной сцене четвероногих артистов самых разных пород и размеров. Об этом рассказывает Postimees.

Идея создать в Нарве театр собак принадлежит Наталии Марух, которую в клубе KoerteKool BEST в шутку называют художественным руководителем этого необычного театра. Но за шутливым титулом стоит несколько лет работы с собаками, выступлений и поиска новых форм, которые помогли бы людям лучше понимать животных.

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В Нарве собаками занимаются уже много лет. Изначально основное внимание уделялось служебному собаководству и крупным породам, однако со временем в городе появились организации, занимающиеся обучением собак необычным навыкам. Одним из таких направлений стали танцы с собаками. В клубе KoerteKool BEST сначала разучивали отдельные трюки, подходящие конкретной собаке, а затем объединяли их в композицию.

Марух впервые попробовала танцы с собакой около шести лет назад, после семинара по этому направлению. Вместе со своей собакой Мирой они освоили три трюка, а уже через месяц Наталия объединила их в танец для традиционного собачьего маскарада клуба Narva KKS. Выступление прошло в цыганских костюмах и стало началом нового направления работы.

По словам Марух, ей хотелось не просто участвовать в выставках, а создавать праздник, в котором собаки становились бы полноправными участниками. Еще одной важной целью было помочь людям лучше понимать животных.

«Надо показывать собак людям так, чтобы они начали относиться к ним терпимее. Чтобы не было негативного отношения, страха и панических реакций, чтобы люди были добрее к собакам, и дети их не пугались», - объясняет Марух.

Сейчас вместе с Наталией выступает малый немецкий шпиц Снежа. Они танцуют в категории «фристайл» - свободном танце, в котором по международным правилам собака должна не менее трех четвертей выступления находиться на расстоянии от хендлера. Пара успешно участвует в международных соревнованиях, в том числе у нас в Латвии и Литве.

Следующим шагом стал выход на театральную сцену. Клуб KoerteKool BEST сотрудничал с местным Домом культуры, где в течение прошлого года ежемесячно проходили мероприятия с участием собак. Там показывали элементы дрессировки, рассказывали о собаках и отвечали на вопросы зрителей.

После этого у Марух появилась идея создать полноценный спектакль с участием четвероногих артистов. Самым сложным оказалось собрать команду, поскольку все участники работают и должны были совместить графики тренировок и репетиций. Так появилась «Команда BEST».

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Сценарий спектакля в стихах по мотивам «Теремка» создавали всей командой. Участники сами подбирали музыку, шили костюмы и создавали декорации. В их версии сказки появился и новый персонаж - Белочка, которую сыграли тренер Регина Сууп и бордер-колли Женя.

На сцене выступили самые разные собаки. Среди них были ретривер Лиззи в роли Волка, белый цвергшнауцер Брайни в роли Зайца, среднеазиатская овчарка Шаня в роли Медведя и другие четвероногие актеры.

Особенно эффектно смотрелись пары собак разных размеров. В одной из сцен вместе выступали алабай весом 72 килограмма и шпиц весом 4,5 килограмма. Были и дуэтные танцы - Лисы с Лягушкой, Зайца с Волком, Мышки с Зайкой.

Спектакль продолжался около 40 минут, и его с большим вниманием смотрели дети и взрослые.

В финале звери вместе восстанавливают теремок, который случайно разрушил неуклюжий Медведь. Они строят новый большой дом, чтобы всем жить в нем дружно. Именно эту мысль создатели постановки вынесли и в ее название - «Давайте жить дружно».

После спектакля дети смогли подняться на сцену, чтобы пообщаться и пофотографироваться с четвероногими артистами.

В планах команды KoerteKool BEST также новый спектакль к Новому году. Его сюжет пока держится в секрете, а показ предварительно намечен на первую декаду января следующего года.

Организаторы также готовы участвовать со своими собаками в различных мероприятиях, встречах и других городских событиях.

Для Эстонии такой формат остается необычным. В стране популярны дог-шоу, спортивные соревнования и благотворительные выступления с участием собак, однако стационарного репертуарного театра, где собаки исполняют полноценные роли в сюжетных спектаклях, нет.

По словам создателей постановки, именно поэтому нарвский проект можно считать уникальным для Эстонии. Его участники надеются, что театр поможет людям лучше понимать собак, а детям - не бояться животных и воспринимать их как друзей.