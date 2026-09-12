12 сентября 2026, 13:40 Наталья Гудемчук

Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше

Саудовская Аравия остановила ключевой нефтепровод «Восток - Запад»: цены на нефть могут стать еще выше

Министерство энергетики в качестве меры предосторожности приостановила работу нефтепровода «Восток - Запад». Причиной послужила серия атак беспилотников с территории Ирака, которая привела к пожару и пострадавшим. Нефтепровод позволяет доставлять саудовскую нефть к Красному морю в обход Ормузского пролива.

Нефтепровод «Восток - Запад» соединяет нефтяное месторождение Абкайк с портом Янбу на Красном море и используется как альтернативный маршрут для транспортировки саудовской нефти. В заявлении министерства иностранных дел Саудовской Аравии говорится о пожаре недалеко от Медины, который привел к «человеческим и материальным потерям».

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Для обеспечения безопасности трубопровода и оценки его состояния развернуты экстренные службы.

Правительство Ирака признало, что атака была совершена с его территории. Командующий войсками в провинции Майсан отстранен от должности.

Саудовская Аравия регулярно обвиняет связанные с Ираном вооруженные группировки, базирующиеся в соседнем Ираке, в атаках на нефтяную инфраструктуру королевства.

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Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, объединяющий шесть стран региона, выразил обеспокоенность произошедшим, назвав инцидент «опасной эскалацией и неприемлемой угрозой безопасности Королевства Саудовская Аравия».

Инцидент произошел всего через день после того, как поддерживаемые Ираном йеменские хуситы взяли под свой контроль стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе - одном из ключевых маршрутов мирового судоходства, через который ежедневно проходят миллионы баррелей нефти.

Этот шаг стал очередным этапом эскалации на фоне попыток хуситов блокировать торговлю Саудовской Аравии, поддерживающей правительство Йемена. По заявлению хуситов, судоходство в этом проливе «безопасно для всех, кроме саудитов».

Атаки хуситов уже подталкивают цены на нефть и топливо к новым историческим максимумам. Если поставки топлива через второй важнейший транспортный коридор сократятся, цены на нефть могут резко вырасти, прогнозируют аналитики.

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