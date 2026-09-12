12 сентября 2026, 14:20 Наталья Гудемчук

Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава

Пенсионерка в Германии случайно наткнулась на прогулке на двухметрового южноамериканского удава

В Нижней Баварии на берегу Дуная обнаружили двухметровую южноамериканскую анаконду, сообщает Euronews.

Необычный случай произошел в немецкой коммуне Кирхрот (район Штраубинг-Боген). Во время пешей прогулки вдоль Дуная 66-летняя местная жительница заметила крупную змею длиной более двух метров, гревшуюся на солнце.

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На место вызова прибыли сотрудники полиции вместе со специалистом по рептилиям. Эксперт быстро установила, что обнаруженное пресмыкающееся - это анаконда, обитающая в дикой природе в бассейнах рек Южной Америки. По всей видимости, ранее змея содержалась в домашних условиях: при поимке она не оказала абсолютно никакого сопротивления.

В Баварии содержание анаконд регулируется жесткими правилами, так как крупные виды удавовых официально занесены в категорию опасных диких животных.

В естественной среде обитания взрослые анаконды могут достигать девяти метров в длину и весить до 200 килограммов. Их рацион зависит от пола и размера: если самцы питаются в основном птицами, то крупнеющие самки охотятся на млекопитающих - капибар, молодых оленей и даже кайманов, умерщвляя добычу путем удушения.

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