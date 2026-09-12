Красивее Венеции: маленький английский город возглавил необычный мировой рейтинг

В британских СМИ вновь заговорили о небольшом английском городе Честере, которому несколько лет назад удалось обойти по красоте Венецию, Рим и Барселону. Правда, победителя определяли не туристы и не жюри архитекторов - исследователи измеряли красоту математически, используя знаменитое золотое сечение.

Об истории необычного рейтинга напоминает британская Mirror.

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Исследование было проведено британской компанией Online Mortgage Advisor. Специалисты анализировали изображения зданий из Google Street View и сравнивали пропорции их фасадов с золотым сечением - соотношением примерно 1 к 1,618, которое на протяжении столетий связывали с гармоничными пропорциями в искусстве и архитектуре.

Результат оказался довольно неожиданным. Первое место занял не один из знаменитых итальянских городов, а Честер в графстве Чешир.

Показатель Честера составил 83,7%. Совсем немного ему уступила Венеция - 83,3%. Далее расположились Лондон с 83%, Белфаст с 82,9%, Рим с 82% и Барселона с 81,9%. Эти результаты британские СМИ публиковали еще в августе 2022 года.

При этом цифру 83,7% не следует понимать как универсальную «оценку красоты». Она отражает результаты сравнения пропорций исследованных зданий с выбранным авторами математическим критерием. Поэтому речь идет скорее об интересном эксперименте, чем об официальном титуле самого красивого города планеты.

Город, которому почти две тысячи лет

У Честера, впрочем, достаточно причин привлекать туристов и без математических формул.

Его история началась во времена Римской империи. Примерно в 79 году нашей эры здесь появилась римская крепость Дева Виктрикс (Deva Victrix). Следы того времени сохранились до наших дней: в городе есть остатки римского амфитеатра и другие археологические памятники.

Одна из главных особенностей Честера - его старинные городские стены. По ним можно практически полностью обойти исторический центр. Маршрут протянулся примерно на три километра и позволяет посмотреть на город сверху, одновременно проходя мимо памятников разных эпох.

Но, пожалуй, самое необычное место Честера - знаменитые The Rows. Это двухъярусные галереи, проходящие вдоль исторических улиц. Магазины и кафе располагаются здесь сразу на двух уровнях: одни выходят непосредственно на улицу, другие находятся выше и соединены крытыми переходами. Подобная система практически не имеет аналогов в других британских городах.

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Еще одна визитная карточка Честера - Eastgate Clock, часы над Восточными воротами.

Сами ворота стоят на месте одного из входов в древнеримскую крепость, а часы появились значительно позднее - в конце XIX века, в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории. Сегодня это одна из самых узнаваемых и фотографируемых достопримечательностей города.

Совсем рядом находится Честерский собор. Его архитектура хранит следы нескольких столетий: здание неоднократно перестраивалось и менялось, поэтому здесь соседствуют элементы разных исторических периодов.

В центре сохранилось и множество черно-белых фахверковых фасадов. Правда, здесь есть еще одна интересная деталь: далеко не все здания, выглядящие средневековыми, действительно настолько древние. Часть характерного облика Честера появилась во время викторианского возрождения старых архитектурных стилей в XIX веке.

А где же золотое сечение

В исследовании нашлись здания Честера, которые особенно близко подошли к выбранной математической формуле красоты.

Один из лучших результатов показало историческое здание Three Old Arches на Bridge Street - его соответствие критериям золотого сечения авторы исследования оценили примерно в 99%. Это один из старейших сохранившихся фасадов магазинов в Англии.

Так что математическая победа Честера получилась не совсем случайной.

Но воспринимать рейтинг слишком серьезно, конечно, не стоит. Красоту города невозможно окончательно определить формулой: одному человеку ближе каналы Венеции, другому - античный Рим, третьему - модернистская Барселона.

А Честер получил прекрасный повод напомнить о себе. И есть еще одно преимущество: Честер удобно совместить с более большим путешествием по Великобритании. Отсюда сравнительно легко добраться до Ливерпуля и Манчестера, а совсем рядом начинается Северный Уэльс.