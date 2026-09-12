Актриса Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм вновь появились вместе на «красной дорожке» в Венеции

Никола Пельтц Бекхэм и старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм - Бруклин после нескольких месяцев довольно закрытой жизни вернулись на красную дорожку. Повод оказался важным прежде всего для Николы: в Венеции 31-летней актрисе вручили Rising Star Award - награду «Восходящая звезда» на церемонии Kinéo Awards.

О появлении пары на фестивале рассказывает British Vogue.

Читайте нас также Google News Facebook

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Церемония состоялась во время 83-го Венецианского кинофестиваля. Kinéo Awards проводится в Венеции с 2002 года, однако является самостоятельным мероприятием и не входит в официальную конкурсную программу фестиваля.

Для Бруклина и Николы вечер стал еще и своеобразным дебютом: вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля они появились впервые.

Бруклин выбрал классический черный смокинг, а Никола появилась в эффектном фиолетовом платье Balenciaga Haute Couture с капюшоном, открытой спиной и глубокими вырезами по бокам. Пара практически не отходила друг от друга и охотно позировала фотографам.

Но главным событием вечера для Николы стала все-таки не красная дорожка.

Rising Star Award Пельтц получила накануне выхода независимой драмы Prima. Для актрисы это особенно личный проект. В основе картины лежит оригинальная история, придуманная самой Николой; она также выступила продюсером фильма. Режиссерским дебютом картина стала для братьев Луки и Алессандро Морелли.

Пельтц играет классическую балерину. А одной из ее партнерш стала настоящая легенда Голливуда - Фэй Данауэй, обладательница «Оскара» за фильм «Телесеть».

Читайте

И это добавило церемонии красивую деталь: в тот же вечер 85-летняя Данауэй получила Kinéo Lifetime Achievement Award - награду за достижения всей карьеры. Таким образом, на одной сцене оказались актриса, которую организаторы назвали восходящей звездой, и одна из знаменитейших голливудских актрис своего поколения.

Получая награду, Никола поблагодарила людей, которые поддерживали ее карьеру. Среди них она назвала родителей - миллиардера Нельсона Пельтца и бывшую модель Клаудию Хеффнер Пельтц, братьев Дизеля и Брэда и своего мужа.

По словам Николы, именно поддержка близких позволяет ей стремиться дальше.

Для Бруклина в этот вечер роль действительно была скорее семейной: он приехал в Венецию не ради собственного проекта, а чтобы поддержать жену.

Возвращение после нескольких тихих месяцев

Появление пары привлекло много внимания СМИ. В последние месяцы Никола и Бруклин заметно реже появлялись вместе на крупных светских мероприятиях. Vogue отмечает, что одним из немногих исключений стала вечеринка Элтона Джона после «Оскара» в марте.

При этом их имена регулярно появлялись в британской прессе из-за широко обсуждаемого конфликта Бруклина с семьей Бекхэм.

Судя по всему, возвращение на публику продолжится. После Венеции супруги уже отправились во Францию на Американский кинофестиваль в Довиле, где вновь вместе вышли на красную дорожку. British Vogue даже заметил, что после длительного перерыва пара вернулась к своему привычному «медовому» стилю публичных появлений.