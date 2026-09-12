Заморожены в Австралии на 250 лет: в надежде на вторую жизнь

Семь человек ждут будущего при −196 градусах: что происходит в необычном ангаре в Австралии

В небольшом австралийском городе Холбрук, на полпути между Сиднеем и Мельбурном, есть внешне ничем не примечательный промышленный ангар. Внутри хранятся семь тел умерших людей, которые при жизни заплатили за возможность - пусть пока гипотетическую - однажды получить второй шанс.

Их тела хранятся здесь при температуре около −196 градусов. О необычном хранилище рассказывает The Guardian.

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Комплекс принадлежит компании Southern Cryonics и работает с 2023 года. Его владельцы называют объект единственным крионическим хранилищем в Южном полушарии.

Первого «пациента» приняли в мае 2024 года. Это был мужчина старше 80 лет. Последний на сегодняшний день поступил в июне 2026-го - ему было за 90. Самому молодому из семи находящихся в хранилище было немногим больше 40 лет.

Головой вниз в жидком азоте

Тела находятся в огромных металлических сосудах Дьюара, заполненных жидким азотом. Температура внутри составляет около −196 °C, а каждый такой резервуар рассчитан на четырех человек.

Есть и необычная деталь: тела размещают головой вниз

Причина вполне практическая. Если уровень жидкого азота по какой-либо причине начнет снижаться, мозг должен оставаться в зоне самой низкой температуры максимально долго.

После смерти человека стараются как можно быстрее охладить. Затем, если обстоятельства позволяют, начинается многочасовая подготовка к криоконсервации.

В организм вводят специальные криопротекторные растворы. Их задача - уменьшить образование кристаллов льда, способных разрушать клетки. Процесс, направленный на переход тканей в стеклообразное состояние вместо обычного замерзания, называется витрификацией.

Однако такую процедуру удалось провести не со всеми людьми, находящимися сейчас в Холбруке. Некоторые тела были подвергнуты обычному глубокому замораживанию.

Сколько стоит надежда на вторую жизнь

Услуга недешевая. Согласно действующим расценкам Southern Cryonics, само крионическое сохранение и долгосрочное хранение обходится пациенту» примерно в 200 тысяч австралийских долларов (около 124 тысяч евро). Для человека, который заранее не являлся участником программы, цена выше - около 230 тысяч.

Кроме того, отдельно оплачиваются первоначальная подготовка тела и его доставка в Холбрук. Например, из Сиднея или Канберры это может стоить еще около 60 тысяч австралийских долларов.

Компания предлагает будущим клиентам заранее предусмотреть эти расходы, в том числе с помощью страхования жизни. Но даже такая сумма ничего не гарантирует.

Председатель Southern Cryonics Питер Цолакидес говорит об этом достаточно откровенно. Он не обещает клиентам, что однажды они непременно откроют глаза в далеком будущем.

Для этого человечеству сначала придется решить сразу несколько задач: научиться восстанавливать повреждения, возникшие при криоконсервации, лечить заболевание или травму, которые первоначально привели к смерти человека, и, наконец, найти способ вернуть к работе мозг.

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Сам Цолакидес оценивает вероятность того, что через 250 лет нынешних пациентов удастся вернуть к жизни, примерно в 10%.

Но это его личная оценка, а не научный прогноз.

Для сторонников крионики логика проста: даже небольшой шанс кажется им лучше, чем его полное отсутствие.

Что говорит наука

Здесь картина выглядит значительно менее оптимистично.

Доцент RMIT University Саффрон Брайант, которая занимается исследованиями криоконсервации, объясняет: ученые действительно умеют успешно замораживать и затем использовать отдельные клетки, эмбрионы и некоторые биологические материалы.

С целым человеческим организмом все несравнимо сложнее. Криопротекторы необходимо доставить в огромное количество различных тканей. Кроме того, разные части тела охлаждаются с разной скоростью, а образование кристаллов льда способно серьезно повреждать клеточную структуру.

Даже сохранение целых человеческих органов с возможностью впоследствии вернуть им нормальную функцию остается чрезвычайно сложной научной задачей. Технологии, позволяющей после десятилетий или столетий крионического хранения оживить целого человека, сегодня не существует.

Есть и еще более фундаментальный вопрос - мозг и сознание. Наука пока не знает, можно ли после подобной процедуры сохранить и восстановить все структуры и процессы, которые составляют память и личность человека.

Любопытно, что и сама Southern Cryonics не скрывает масштаб проблемы. В договоре компании говорится, что известные сегодня методы крионического сохранения, скорее всего, причинят организму физические повреждения, которые могут оказаться необратимыми.

Есть и еще один пункт: если когда-нибудь в будущем технология возвращения к жизни действительно появится, сама процедура «оживления» в нынешнюю стоимость не входит. За нее придется платить отдельно - сколько она может стоить, сегодня, разумеется, никто не знает.

Когда их собираются разбудить

Управляющий хранилищем Филип Роудс настроен гораздо оптимистичнее ученых - и даже руководителя собственной компании.

Он тоже собирается после смерти отправиться в один из сосудов Дьюара в Холбруке и считает, что будущие поколения могут захотеть вернуть к жизни своих далеких предков.

По мнению Роудса, первые подобные попытки могут начаться примерно к 2080 году, а у хорошо сохранившегося человека якобы может быть более 50% шансов на возвращение.

Научных подтверждений у такого прогноза нет. Но сам Роудс сформулировал смысл этой затеи гораздо проще: если однажды человека действительно разбудят спустя десятилетия или столетия после смерти, значит, он сорвал джекпот.