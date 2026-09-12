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21 тысяча COVID-тестов: кс-президент Эквадора получил девять лет тюрьмы за махинации во время пандемии

21 тысяча COVID-тестов: кс-президент Эквадора получил девять лет тюрьмы за махинации во время пандемии

Экс-президент Эквадора Абдала Букарам получил девять лет и четыре месяца тюрьмы по делу о незаконной торговле тестами на COVID-19 и медицинскими товарами в разгар пандемии. Такой приговор вынес суд провинции Пичинча, сообщает Генеральная прокуратура Эквадора.

Вместе с 74-летним политиком осужден его сын Хакобо Букарам. Следствие по делу продолжалось более пяти лет.

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Суд признал отца и сына участниками организованной преступной группы в качестве пособников. По версии прокуратуры, с марта по август 2020 года группа занималась незаконной коммерческой деятельностью, связанной примерно с 21 тысячей экспресс-тестов на COVID-19 и другими медицинскими товарами.

Это происходило в один из самых тяжелых периодов пандемии. Эквадор весной 2020 года оказался среди наиболее серьезно пострадавших стран Латинской Америки.

Одним из важных эпизодов расследования стал обыск в доме Букарама 3 июня 2020 года.

Там обнаружили около двух тысяч экспресс-тестов, пяти тысяч медицинских масок и другие медицинские принадлежности. Впоследствии следствие связало часть найденного с расследуемой схемой.

По данным прокуратуры, преступная структура не ограничивалась продажей тестов. Следствие выявило признаки необоснованного частного обогащения, уклонения от налогов, неправомерного использования госимущества и подделки официальных документов.

В частности, для перевозки товаров использовались государственные ресурсы. Бывший сотрудник столичной транспортной службы Леандро Берронес, как установил суд, использовал служебный мотоцикл для сопровождения участников схемы во время частных поездок. Его приговорили к 13 годам и четырем месяцам заключения.

Четвертым фигурантом стал гражданин Израиля Шейнман Орен. Первоначально суд также определил ему наказание в 13 лет и четыре месяца, однако благодаря сотрудничеству со следствием срок был сокращен до двух лет и восьми месяцев.

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В расследовании фигурировал еще один гражданин Израиля - Шай Дахан. По материалам дела, именно он сообщил следствию сведения о покупке партии тестов и связях участников схемы.

Дахан находился под стражей в Эквадоре и 8 августа 2020 года был убит в тюрьме Гуаякиля. Однако нынешний приговор Букараму касается исключительно организованной преступности, связанной с медицинскими товарами, и не означает его причастности к убийству Дахана.

Сам Букарам на заседание суда лично не приехал. Несколько предыдущих попыток огласить решение срывались, в том числе из-за его госпитализации. На этот раз бывший президент участвовал в заседании по видеосвязи из больницы в Гуаякиле. Reuters сообщает, что причиной госпитализации были проблемы с сердцем.

Букарам отвергает обвинения и заявил о намерении обжаловать приговор, утверждая, что суд был предвзят.

При этом тюремная камера для бывшего президента может быть заменена домашним арестом. По данным Reuters, законодательство Эквадора позволяет людям старше 65 лет при определенных условиях отбывать наказание дома, и с учетом возраста Букарама такая возможность рассматривается.

Букарам пробыл президентом всего полгода

Абдала Букарам - одна из самых колоритных и противоречивых фигур современной истории Эквадора. Президентом страны он стал в августе 1996 года, однако пробыл у власти всего около шести месяцев.

Во время президентской кампании 1988 года Букарам начал писать песни о жизни бедных кварталов, одну из которых назвал «Вот за что они называют меня сумасшедшим», сообщает BBC. Он собирал толпы, танцевал страстные танцы на улицах, спускался с вертолета в толпу в костюме Бэтмена. Обещал эквадорцам бороться с коррупцией и олигархами, снизить цены на основные продукты, поддержать коренные народы и бедных.

10 августа 1996 года Букарам стал президентом. В феврале 1997 года Национальный конгресс отстранил его от должности на фоне тяжелого политического кризиса. После этого Букарам жил в Панаме и вернулся в Эквадор в 2017 году.

Нынешнее дело примечательно еще и тем, что, несмотря на многочисленные расследования и обвинения, сопровождавшие политика на протяжении десятилетий, это первый уголовный обвинительный приговор Букараму за более чем 45 лет его политической деятельности, отмечает эквадорская пресса.

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