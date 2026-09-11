«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Президент США Дональд Трамп весьма необычным способом призвал своих сторонников обязательно проголосовать на промежуточных выборах 3 ноября. Выступая на республиканском съезде в Далласе, он предупредил собравшихся: если они не придут на выборы, то «попадут в ад», сообщает ABC News.

Необычная реплика прозвучала вечером 10 сентября, когда Трамп завершал двухдневный съезд Республиканской партии. Президент предложил собравшимся вслед за ним произнести своего рода обещание прийти на выборы.

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Сначала Трамп призвал присутствующих поклясться, что 3 ноября они сами отправятся голосовать и приведут с собой друзей и родственников. Затем президент пошутил, что при желании они могут даже проголосовать за демократов - публика встретила эту фразу недовольным гулом.

После этого и прозвучало предупреждение:

Трамп тут же добавил, что не хочет, чтобы с его сторонниками такое произошло, поэтому попросил их обязательно прийти на выборы, заявив, что вместе республиканцы «победят коммунистов. Именно так эта часть речи зафиксирована в полной стенограмме выступления.

Хотя имени Трампа 3 ноября в бюллетенях не будет, президент фактически превратил промежуточные выборы в голосование за продолжение своей политики. Еще в первый день съезда он прямо попросил сторонников представить, будто он сам числится в бюллетене.

Для республиканцев эти выборы имеют принципиальное значение: партия пытается сохранить контроль над обеими палатами Конгресса. Особенно напряженной ожидается борьба за Палату представителей. Потеря большинства хотя бы в одной из палат серьезно осложнит Трампу проведение своей политики в последние два года президентского срока.

Двухдневный съезд в Далласе был необычным для американской политики: республиканцы решили провести масштабное партийное мероприятие специально перед промежуточными выборами, хотя подобные съезды традиционно ассоциируются прежде всего с президентскими кампаниями. Центральной фигурой обоих дней был Трамп.

Накануне на той же сцене президент сделал другое громкое предвыборное обещание: выплатить каждому взрослому гражданину США по 5000 долларов, если республиканцы после выборов сохранят большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Трамп назвал предполагаемую выплату «дивидендом Трампа». Пока конкретного механизма финансирования и реализации этой инициативы представлено не было.