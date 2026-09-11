11 сентября 2026, 20:00 Валерия Леонова

«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Президент США Дональд Трамп весьма необычным способом призвал своих сторонников обязательно проголосовать на промежуточных выборах 3 ноября. Выступая на республиканском съезде в Далласе, он предупредил собравшихся: если они не придут на выборы, то «попадут в ад», сообщает ABC News.

Необычная реплика прозвучала вечером 10 сентября, когда Трамп завершал двухдневный съезд Республиканской партии. Президент предложил собравшимся вслед за ним произнести своего рода обещание прийти на выборы.

Читайте нас также

Сначала Трамп призвал присутствующих поклясться, что 3 ноября они сами отправятся голосовать и приведут с собой друзей и родственников. Затем президент пошутил, что при желании они могут даже проголосовать за демократов - публика встретила эту фразу недовольным гулом.

После этого и прозвучало предупреждение:

Знаете, что произойдет, если вы не проголосуете? Вы попадете в ад. Вы это знаете, правда? Вы попадете в ад

Читайте Mixer
«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Медовик без раскатки: один противень и нежный сметанный крем
«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Весы, Близнецы, Стрельцы и Овны в гороскопе на субботу 12 сентября
«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Лучшие анекдоты недели и работа в школе
«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Тест по двору детства покажет, что помогает вам сохранять внутреннее…

Трамп тут же добавил, что не хочет, чтобы с его сторонниками такое произошло, поэтому попросил их обязательно прийти на выборы, заявив, что вместе республиканцы «победят коммунистов. Именно так эта часть речи зафиксирована в полной стенограмме выступления.

Хотя имени Трампа 3 ноября в бюллетенях не будет, президент фактически превратил промежуточные выборы в голосование за продолжение своей политики. Еще в первый день съезда он прямо попросил сторонников представить, будто он сам числится в бюллетене.

Для республиканцев эти выборы имеют принципиальное значение: партия пытается сохранить контроль над обеими палатами Конгресса. Особенно напряженной ожидается борьба за Палату представителей. Потеря большинства хотя бы в одной из палат серьезно осложнит Трампу проведение своей политики в последние два года президентского срока.

Двухдневный съезд в Далласе был необычным для американской политики: республиканцы решили провести масштабное партийное мероприятие специально перед промежуточными выборами, хотя подобные съезды традиционно ассоциируются прежде всего с президентскими кампаниями. Центральной фигурой обоих дней был Трамп.

Накануне на той же сцене президент сделал другое громкое предвыборное обещание: выплатить каждому взрослому гражданину США по 5000 долларов, если республиканцы после выборов сохранят большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Трамп назвал предполагаемую выплату «дивидендом Трампа». Пока конкретного механизма финансирования и реализации этой инициативы представлено не было.

«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Медовик без раскатки: один противень и нежный сметанный крем
«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы

Весы, Близнецы, Стрельцы и Овны в гороскопе на субботу 12 сентября

В мире

Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 20:29
Из телестудии - на трон: известный телеведущий избран новым королем
11 сентября, 20:00
«Вы попадете в ад»: Трамп объяснил, что будет, если пропустить выборы
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 18:59 18:59
Трагедия в Альпах: автобус с туристами из Нидерландов врезался в ограждение и перевернулся, погибли пятеро
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 17:59 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 17:28 17:28
В Норвегии умерла принцесса Астрид - через два дня после похорон брата, короля Харальда V
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 17:00 17:00
ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 14:30 14:30
На Кипре 190 пассажиров высадили из самолета из-за сообщения о бомбе
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 14:05 14:05
«Никогда не забудем»: США выпустили памятную монету к 25-й годовщине терактов 11 сентября
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 13:30 13:30
Американцы впервые заняли весь топ-10 рейтинга миллиардеров Bloomberg
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 11:28 11:28
«Сделал бы точно так же»: Трамп отказался сожалеть о войне с Ираном
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
11 сентября, 09:28 09:28
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%

Латвия

В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 18:27
На следующей неделе президент Латвии отправится с рабочим визитом в США
11 сентября, 15:58
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 15:02 15:02
Утепляемся! Завтра вечером температура резко упадет до +6…+11 °C
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 12:35 12:35
В Латвии растет спрос на лечение подростков с зависимостями: Детская больница не справляется с очередью
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 11:58 11:58
Купальный сезон в Латвии подходит к концу: вода уже остыла до 15–17 градусов
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 10:58 10:58
Зарплаты в Латвии заметно выросли, но свободных работников становится меньше
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 10:28 10:28
Какие обследования в Латвии можно пройти бесплатно и кому они положены
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 09:59 09:59
Пятница в Латвии будет переменчивой, воздух прогреется до +20
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 08:58 08:58
Почему бензин в Латвии быстро дорожает, но медленно дешевеет
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
11 сентября, 07:58 07:58
В Латвии можно будет платить картой без интернета: где уже работает новая система
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
10 сентября, 21:05 21:05
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C

ЧП

Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
9 сентября, 17:59
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
7 сентября, 19:30
В Этнографическом музее пройдут Дни ремесел: посетителей научат печь хлеб, шить льняные рубашки и создавать украшения
7 сентября, 19:00
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
6 сентября, 20:20
«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США
6 сентября, 18:55
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»

Mixer

Тельцы, Стрельцы, Скорпионы и Весы в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 12 сентября
11 сентября, 20:05
Медовик без раскатки: один противень и нежный сметанный крем
Тельцы, Стрельцы, Скорпионы и Весы в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 12 сентября
11 сентября, 18:10
Весы, Близнецы, Стрельцы и Овны в гороскопе на субботу 12 сентября
Тельцы, Стрельцы, Скорпионы и Весы в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 12 сентября
11 сентября, 16:58
Лучшие анекдоты недели и работа в школе
11 сентября, 16:19
Тест по двору детства покажет, что помогает вам сохранять внутреннее равновесие
11 сентября, 15:38
Ленивые голубцы без лишних хлопот: все смешиваем и запекаем
11 сентября, 15:15
Раки, Весы, Стрельцы и Скорпионы в гороскопе на выходные 12-13 сентября
11 сентября, 14:58
Тест, который начинается с обычной одежды: куда вы её убираете, когда приходите домой
11 сентября, 14:25
Тельцы, Стрельцы, Скорпионы и Весы в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 12 сентября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы

Спорт

Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
11 сентября, 19:27
Марокко и Испания поспорили, кто примет финал ЧМ-2030: FIFA хранит молчание
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
11 сентября, 17:59
Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
9 сентября, 20:58
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
ВИДЕО
9 сентября, 19:57
Скандал в аргентинском футболе: арбитру сломали нос, команду исключили из чемпионата - ВИДЕО
7 сентября, 11:02
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас