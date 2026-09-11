Владельцы «Челси» готовят крупную сделку: два миллиардера готовы продать свои доли

Американские миллиардеры Тодд Боэли и Марк Уолтер близки к продаже принадлежащих им долей в лондонском футбольном клубе «Челси». Покупателем должна стать инвестиционная компания Clearlake Capital, которая уже является крупнейшим акционером клуба.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с переговорами источники.

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Боэли и Уолтеру принадлежит примерно по 12,8% акций «Челси», тогда как Clearlake контролирует 61,5%. Еще около 12,8% находятся у швейцарского предпринимателя Хансйорга Висса. Что он намерен делать со своей долей, пока неизвестно.

Переговоры между владельцами клуба велись уже некоторое время, однако в последние недели заметно продвинулись. По сведениям Bloomberg, Боэли и Уолтер рассчитывают выйти из инвестиций с небольшой прибылью. Точная стоимость их пакетов не раскрывается.

The Guardian пишет, что возможная сделка предполагает оценку всего «Челси» примерно в 5 млрд фунтов стерлингов. Если Clearlake приобретет обе доли, ее пакет увеличится примерно до 87%.

От партнерства - к разногласиям

Нынешние владельцы приобрели «Челси» в 2022 году после того, как Роман Абрамович был вынужден продать клуб на фоне введенных против него британских санкций. Консорциум во главе с Боэли и Clearlake заплатил за клуб 2,5 млрд фунтов, одновременно взяв на себя обязательство инвестировать еще 1,75 млрд фунтов в развитие команды и инфраструктуры.

Изначально Боэли стал главным публичным лицом новых владельцев и председателем «Челси». Несмотря на то что контрольный пакет принадлежит Clearlake, стороны договорились о совместном контроле и равных правах в управлении клубом.

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Однако впоследствии между Боэли и руководством Clearlake возникли серьезные разногласия относительно стратегии развития «Челси». О конфликте между совладельцами стало известно еще в 2024 году. Среди спорных вопросов назывались трансферная политика и будущее стадиона Stamford Bridge.

Если нынешняя сделка состоится, Clearlake фактически сосредоточит управление клубом в своих руках.

Почему Уолтер продает спортивные активы

Отдельная история связана с Марком Уолтером. Его бизнес в США оказался под пристальным вниманием федеральных властей.

Американские прокуроры изучают деятельность связанных с Уолтером страховых компаний после раскрытия информации о крупных кредитах аффилированным структурам, связи с которыми ранее не были раскрыты. Financial Times сообщает примерно о 20 млрд долларов связанных активов/кредитов, оказавшихся в центре внимания. При этом на данный момент речь идет о расследовании, а обвинения самому Уолтеру не предъявлены.

На этом фоне бизнесмен начал избавляться от части крупных активов. Недавно он договорился о продаже своей доли в баскетбольном клубе Los Angeles Lakers.

Представитель Уолтера подтвердил Bloomberg, что соглашение о продаже его пакета «Челси» близко к завершению. По его словам, сделка позволит бизнесмену получить премию к первоначальным инвестициям, а после выхода из «Челси» он намерен и дальше вкладывать средства в спортивные проекты.