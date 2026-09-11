В Норвегии умерла принцесса Астрид - через два дня после похорон брата, короля Харальда V

В Норвегии на 95-м году жизни скончалась принцесса Астрид, госпожа Фернер - старшая сестра умершего в августе короля Харальда V. О ее смерти в пятницу, 11 сентября, сообщил Королевский дом Норвегии . Принцессе было 94 года.

Всего два дня назад Астрид присутствовала в Осло на государственных похоронах своего младшего брата. Это стало ее последним появлением на публике. Харальд V умер 28 августа в возрасте 89 лет после более чем 35 лет на норвежском престоле. 9 сентября Норвегия простилась с монархом в Осло.

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Новый король Норвегии Хокон VIII сообщил, что воспринял смерть тети с большой скорбью. По его распоряжению флаг над Королевским дворцом в Осло 11 сентября приспущен. Он будет приспущен и в день похорон принцессы, дата которых пока не объявлена.

Король напомнил, что Астрид на протяжении многих десятилетий оставалась одной из опор норвежской королевской семьи. Хокон VIII подчеркнул:

На протяжении своей долгой жизни принцесса Астрид представляла Королевский дом с теплотой и чувством долга

Принцесса Астрид Мод Ингеборг родилась 12 февраля 1932 года. Она была второй дочерью будущего короля Олафа V и кронпринцессы Марты и старшей сестрой Харальда. Детство Астрид пришлось на годы Второй мировой войны: после вторжения Германии в Норвегию в 1940 году кронпринцесса Марта вместе с детьми сначала уехала в Швецию, а затем по приглашению президента США Франклина Рузвельта - в Соединенные Штаты. Семья вернулась в Норвегию в июне 1945 года.

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Особую роль Астрид пришлось взять на себя совсем молодой. После смерти матери в 1954 году 22-летняя принцесса фактически стала первой леди Норвегии. В течение 14 лет - до 1968 года, когда будущий король Харальд женился на Соне Харальдсен, - она выполняла важнейшие обязанности, сопровождала короля Олафа V и принимала зарубежных гостей.

В 1961 году Астрид вышла замуж за Йохана Мартина Фернера. В семье родились пятеро детей. Ее муж умер в 2015 году.

Даже в преклонном возрасте принцесса продолжала участвовать в жизни Королевского дома. Особое внимание она уделяла благотворительности, поддержке людей с инвалидностью и тех, кто оказался в уязвимом положении. Более 70 лет Астрид была связана с работой Норвежской ассоциации женского здравоохранения и возглавляла мемориальный фонд своей матери - кронпринцессы Марты.

Еще 2 сентября Астрид посетила дворцовую часовню, где находился гроб Харальда V, а 9 сентября приехала на его похороны.

Таким образом, норвежская королевская семья переживает вторую тяжелую утрату всего за две недели.