Трагедия в Альпах: автобус с туристами из Нидерландов врезался в ограждение и перевернулся, погибли пятеро

Пять человек погибли и 40 получили травмы в результате тяжелой аварии туристического автобуса в швейцарском кантоне Граубюнден. ДТП произошло 10 сентября на дороге между альпийскими деревнями Цернец и Суш, сообщает полиция кантона Граубюнден.

Автобус с туристами из Нидерландов двигался в сторону Суша. Около 16:45 он врезался в дорожное ограждение, съехал с дороги, перевернулся и остался лежать на боку. По предварительным данным, другие транспортные средства в аварии не участвовали, сообщает Euronews.

Читайте нас также Google News Facebook

На участке дороги, где произошло ДТП, велись ремонтные работы и часть проезжей части была перекрыта. Однако полиция пока не называет причину аварии - обстоятельства выясняют прокуратура Граубюндена и кантональная полиция.

По последним данным полиции, в автобусе находились 45 взрослых пассажиров. Погибли пять человек. Еще 40 получили травмы: трое находятся в тяжелом состоянии, семеро получили травмы средней тяжести и 30 - легкие. Установление личностей погибших продолжается.

Масштаб спасательной операции был очень большим. Пострадавших доставляли в различные больницы с помощью семи спасательных вертолетов и 13 бригад скорой помощи. На месте также работали полиция, пожарные и психологическая служба. Спасательная операция продолжалась до ночи, а перевернувшийся автобус подняли рано утром в пятницу.

Читайте

Автобус принадлежал нидерландскому туроператору Oad. По данным Ассоциации туристических компаний Нидерландов ANVR, группа выехала из Нидерландов и находилась на отдыхе в Австрии. В четверг туристы отправились на однодневную экскурсию в Швейцарию.

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима выразили соболезнования семьям погибших и поддержку пострадавшим и тем, кто ожидает известий о своих близких.

Президент Швейцарии Ги Пармелен также заявил, что глубоко потрясен трагедией, поблагодарил спасателей и пообещал всестороннее расследование обстоятельств аварии.

Суш и Цернец находятся в долине Энгадин на востоке Швейцарии. Цернец расположен у входа в Швейцарский национальный парк - этот альпийский район особенно популярен среди туристов.