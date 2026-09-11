«Сделал бы точно так же»: Трамп отказался сожалеть о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет о начале войны с Ираном и, если бы пришлось принимать решение заново, поступил бы так же. При этом глава Белого дома не исключает, что конфликт может завершиться сразу после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

«Я не верю в слово «сожаление». Всегда можно немного поразмышлять над собой. Если бы мне пришлось все повторить, я бы сделал все точно так же», - сказал Трамп в интервью Fox News.

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Президент также отверг предположения, что война могла расстроить или деморализовать часть его сторонников. По его словам, американцы, поддерживающие его политику, скорее гордятся тем, что он не позволяет Ирану получить ядерное оружие.

«Я не думаю, что они деморализованы. Я думаю, они очень гордятся тем, что я не позволяю Ирану обладать ядерным оружием», - заявил Трамп.

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Отдельно президент вновь связал продолжительность конфликта с предстоящими выборами в Конгресс. Он считает, что война может закончиться сразу после голосования в ноябре.

«Все закончится сразу после выборов», - утверждает глава Белого дома.

Ранее Трамп уже высказывал подобную позицию. В среду он также заявил, что Иран пытается повлиять на американские выборы, от которых зависит, сохранит ли Республиканская партия контроль над Конгрессом.