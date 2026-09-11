Рассел Кроу привез в Венецию фильм о своей тайной страсти: материалы для него он собирал 15 лет

Рассел Кроу приехал на Венецианский кинофестиваль с необычной премьерой. На этот раз обладатель «Оскара» представляет не очередную актерскую работу, а очень личный фильм о собственной жизни - документальную картину «What Love Builds» («Что создает любовь»), которую он сам снял, написал и спродюсировал.

Главная тема фильма - музыка, которой Кроу занимается практически всю жизнь, хотя для миллионов зрителей она так и осталась в тени его кинокарьеры. Об этом говорится в официальной программе Венецианского кинофестиваля.

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Публичная премьера состоится сегодня вечером, 11 сентября, в зале Sala Darsena. 99-минутный фильм покажут вне конкурса, в программе Venice Open. Еще один сеанс состоится 12 сентября.

Сам Кроу объясняет, что две важнейшие вещи произошли с ним одновременно - в 1970 году он впервые оказался на съемочной площадке и получил свою первую гитару. Ему тогда было шесть лет.

Именно поэтому разделять кино и музыку в собственной биографии актер не хочет. «Все в моей жизни как творческого человека начинается с музыки», - говорит Кроу.

Материалы для What Love Builds Рассел Кроу собирал на протяжении 15 лет. В его архиве накопились концертные записи, фотографии и интервью, связанные с той частью карьеры, которую широкая публика знает значительно хуже.

В фильм вошли в том числе ранее не публиковавшиеся фотографии и архивные кадры. История начинается с уличных выступлений Кроу, небольших пабов и ночных клубов, а затем приводит его на большие сцены разных стран. В картине есть выступления от австралийского Сент-Килда до итальянской Сиены, британского фестиваля Glastonbury, легендарного клуба Whisky a Go Go и концертов в Помпеях и Дублине.

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При этом его музыкальная жизнь не закончилась, когда началась голливудская слава. Пока актерская карьера Кроу становилась международной, он продолжал писать музыку и выступать.

Последние годы Кроу гастролирует с проектом «Indoor Garden Party». Variety отмечает, что документальный фильм охватывает выступления и гастроли музыкантов в Европе, США, Великобритании и Австралии.

Почему ему недостаточно кино

В фильме Кроу объясняет и довольно любопытную разницу между двумя своими профессиями.

В кино, по его словам, актер заранее выстраивает роль, снимается, а результат своей работы и реакцию зрителей может увидеть только через год или даже полтора.

С рок-н-роллом все иначе: реакция происходит здесь и сейчас. Именно эта непосредственность живого концерта продолжает привлекать его спустя десятилетия.

Кроу называет «What Love Builds» фильмом не только о музыке. Для него это история о творчестве, верности собственным принципам и радости.