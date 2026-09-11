«Никогда не забудем»: США выпустили памятную монету к 25-й годовщине терактов 11 сентября

Монетный двор США выпустил специальную монету в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. На монете номиналом 50 центов выгравирована надпись Never forget («Никогда не забудем»). Об этом сообщило Министерство финансов США.

На монете изображена Статуя Свободы и дата терактов, окруженная надписью Never forget («Никогда не забудем»). Выпуск монеты призван почтить память погибших и тех, кто рисковал жизнью, спасая других.

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«Спустя четверть века наше обещание жертвам и их семьям остается неизменным: мы никогда не забудем», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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Вечером 10 сентября в Нью-Йорке почтили память жертв терактов, воссоздав с помощью дронов очертания башен-близнецов. В акции участвовали выжившие, родственники погибших и сотрудники экстренных служб, работавшие на месте трагедии, пишет The Telegraph.

Всего запустили 2977 дронов - каждый символизировал одного из погибших. Сначала они образовали световую композицию над рекой Гудзон, а затем выстроились в силуэт башен.

Дополнением к шоу стала ежегодная инсталляция Tribute in Light - 88 прожекторов, которые образуют две световые колонны на месте разрушенных зданий.

Утром 11 сентября 2001 года 19 террористов-смертников организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера они направили в башни Всемирного торгового центра, в результате чего обе башни обрушились. Третий самолет врезался в здание Пентагона, четвертый упал неподалеку от города Шанксвилл в Пенсильвании. В результате терактов погибли 2977 человек, еще 24 человека числятся пропавшими без вести.