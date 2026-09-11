На Кипре 190 пассажиров высадили из самолета из-за сообщения о бомбе

euronews

Утром в пятницу в международном аэропорту Ларнаки на Кипре 190 пассажиров сняли с рейса в Рим после сообщения о бомбе в багаже самолета. Пассажиры несколько часов ждали завершения проверки. Об этом сообщает Euronews.

После сообщения были задействованы протоколы безопасности. Пассажиров попросили покинуть самолет, а через некоторое время из лайнера выгрузили весь багаж.

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Чемоданы прошли усиленный досмотр, в том числе с помощью служебных собак. Также были проверены все помещения самолета. На время проверки территория аэропорта была оцеплена.

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Через несколько часов тревогу отменили. Представители сил безопасности заявили, что рейс отправится после завершения всех необходимых процедур.

Сообщается, что угрозу, написанную по-английски, по факсу отправили представителям авиакомпании - «одного из немецких лоукостеров».

Власти Кипра проводят расследование, чтобы установить, кто отправил сообщение и каковы были его мотивы.