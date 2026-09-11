11 сентября 2026, 09:28

Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%

Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%

К 2030 году электромобили могут занять от 75% до 80% китайского автомобильного рынка. Такой прогноз приводит вице-президент Института разработок и экономических исследований при китайской нефтегазовой корпорации Sinopec Фейри Ван. Если оценка оправдается, переход на электротранспорт заметно ударит по спросу Китая на нефтепродукты.

По словам Ван, широкое распространение электромобилей приведет к сокращению потребления нефти примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. «Это соответствует примерно 15% всего спроса на нефтепродукты в Китае»,- заявила она.

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При этом темпы роста рынка, по ее оценке, могут постепенно замедлиться. Однако даже с учетом этого электромобили продолжат быстро набирать долю в Китае, который уже сейчас входит в число мировых лидеров по их распространению.

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Масштаб изменений хорошо виден по последним данным. В июле этого года доля электромобилей достигла 65%, тогда как годом ранее составляла 53%. Для сравнения: в июле 2020 года показатель находился всего на уровне 5%.

Таким образом, за шесть лет доля электротранспорта выросла в несколько раз. Если нынешняя тенденция сохранится, к концу десятилетия Китай может приблизиться к ситуации, когда подавляющее большинство новых автомобилей будет электрическим.

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