11 сентября 2026, 20:29 Валерия Леонова

Из телестудии - на трон: известный телеведущий избран новым королем

Из телестудии - на трон: известный телеведущий избран новым королем

Известный угандийский журналист и телеведущий Эдвард Рукиди Киджанангома выбран новым правителем традиционного королевства Торо на западе Уганды. До неожиданного поворота в своей карьере он работал ведущим и редактором государственной телерадиокомпании Uganda Broadcasting Corporation (UBC), в том числе вел главный вечерний выпуск новостей.

Об этом сообщает Reuters.

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Киджанангома должен сменить своего двоюродного брата - короля Ойо Ньимбу Кабамбу Игуру Рукиди IV, который умер 27 августа в возрасте всего 34 лет. Монарх находился в США, где проходил лечение от рака.

Однако выбор нового короля уже спровоцировал серьезный спор внутри королевской семьи.

Сначала королем выбрали футболиста

История престолонаследия Торо за последние дни сделала совершенно неожиданный поворот.

Первоначально специальный комитет выбрал новым королем 36-летнего Джорджа Десмонда Камураси, двоюродного брата покойного Ойо. За него проголосовали 15 из 18 присутствовавших членов комитета.

Камураси живет в Великобритании и является вратарем и капитаном лондонского футбольного клуба SE Dons, выступающего в низших дивизионах английского футбола. Именно поэтому несколько дней назад британская пресса рассказывала невероятную историю о футболисте-любителе, которому предстояло стать африканским королем.

Но этого не произошло. Камураси отказался от престола, сославшись, по словам комитета по престолонаследию, на личные обстоятельства и обязательства, которые не позволяют ему принять на себя обязанности короля.

После его отказа выбор пал на Эдварда Рукиди Киджанангому.

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И здесь начинается вторая часть истории

Решение комитета оспаривают мать покойного короля, королева-мать Бест Кемигиса, и его сестра, принцесса Рут Кому́нтале. Они утверждают, что у Ойо была последняя воля относительно того, кто должен занять престол, и решение комитета ей противоречит.

Более того, после смерти Ойо премьер-министр королевства заявил, что монарх оставил сына, о существовании которого прежде публично практически ничего не было известно. Президент Уганды Йовери Мусевени также говорил, что получил от королевы-матери информацию о ребенке покойного короля.

По данным The Guardian, родственники утверждают, что в завещании Ойо именно его биологический сын указан наследником. Однако личность мальчика публично не раскрыта, а внутри королевства возник спор о законности и порядке наследования.

Король с трех лет

История самого Ойо была не менее необычной. Он родился 16 апреля 1992 года и получил корону 12 сентября 1995 года, когда ему было всего три года, после смерти своего отца - короля Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими III. Тогда Ойо получил международную известность как самый молодой действующий монарх в мире.

Поскольку новый король был ребенком, до его совершеннолетия делами королевства занимался регентский совет. Впоследствии Ойо активно занимался вопросами образования, молодежи, здравоохранения, охраны окружающей среды и сохранения культурного наследия Торо.

Похороны Ойо назначены на субботу, 12 сентября, в королевских усыпальницах Карамби в Форт-Портале. Ожидается, что проститься с ним придут десятки тысяч человек.

Король, но не глава государства

Торо - одно из традиционных королевств на территории современной Уганды. Такие монархии были упразднены после прихода к власти Милтона Оботе в 1960-х годах, а в 1993 году их восстановили.

Сегодня их правители не обладают государственной политической властью: Уганда остается президентской республикой. Однако традиционные монархи играют заметную культурную и общественную роль и пользуются большим авторитетом среди своих народов.

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