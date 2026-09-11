11 сентября 2026, 17:00 Наталья Гудемчук

ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Американская компания Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude, заявила, что пресекла попытки неназванных пользователей использовать ИИ Claude для исследований, которые могли привести к созданию биологического оружия, сообщает ВВС.

Отчет Anthropic о случаях злоупотребления искусственным интеллектом был опубликован 10 сентября. Компания отмечает, что описанные в документе случаи - не обычные примеры неправильного использования ИИ, а наиболее серьезные и новые виды угроз, которые удалось выявить.

Читайте нас также

Anthropic обнаружила случаи злоупотребления своими моделями в период с декабря 2025 года по август 2026 года. Среди них были попытки использовать ИИ для разработки шпионского программного обеспечения, политически мотивированной деятельности и распространения пропаганды при поддержке государств.

В отчете также описаны пять случаев, связанных с потенциальным созданием биологического оружия.

В одном из случаев пользователь Claude просил помочь подготовить заявку на научный грант. Речь шла об исследовании, которое предполагало генетическое изменение вируса чикунгунья - в частности, его заразности и способности обходить иммунную систему.

В Anthropic признают, что подобные исследования могут быть полезны для разработки вакцин и лекарств. Однако те же методы могут использоваться для того, чтобы сделать патоген более опасным.

Читайте Mixer
ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Тест по двору детства покажет, что помогает вам сохранять внутреннее…
ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Ленивые голубцы без лишних хлопот: все смешиваем и запекаем
ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Раки, Весы, Стрельцы и Скорпионы в гороскопе на выходные 12-13 сентября
ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Тест, который начинается с обычной одежды: куда вы её убираете, когда…

Только один из описанных в отчете случаев связан с новейшими моделями Anthropic. Компания назвала его «тайной кампанией промышленных масштабов», направленной на изучение возможностей модели и их воспроизведение без разрешения.

По данным Anthropic, более старые версии моделей не могли существенно помочь пользователям в проведении опасных биологических исследований, поэтому меры безопасности в них были менее строгими. В новых моделях эти меры были усилены, а доступ к широкому спектру запросов о биологических исследованиях, которые могут иметь как мирное, так и военное применение, ограничен.

Разработчики ИИ уже неоднократно предупреждали, что искусственный интеллект может значительно упростить исследования в области синтетической биологии.

Во вторник Google также опубликовал отчет, в котором говорится, что один из пользователей пытался получить у чат-бота Gemini «пошаговую техническую инструкцию» по созданию биологических агентов, которые можно использовать в качестве оружия.

Биологическое оружие запрещено Конвенцией по биологическому оружию. При этом документ не предусматривает механизмов контроля за соблюдением этого запрета. Специалисты также отмечают, что число биологических лабораторий в мире растет, случаи утечки патогенов уже происходили, а полностью исключить риск новых утечек невозможно.

ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Ленивые голубцы без лишних хлопот: все смешиваем и запекаем
ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Раки, Весы, Стрельцы и Скорпионы в гороскопе на выходные 12-13 сентября

В мире

Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
11 сентября, 17:00
ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены
11 сентября, 14:30
На Кипре 190 пассажиров высадили из самолета из-за сообщения о бомбе
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
11 сентября, 14:05 14:05
«Никогда не забудем»: США выпустили памятную монету к 25-й годовщине терактов 11 сентября
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
11 сентября, 13:30 13:30
Американцы впервые заняли весь топ-10 рейтинга миллиардеров Bloomberg
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
11 сентября, 11:28 11:28
«Сделал бы точно так же»: Трамп отказался сожалеть о войне с Ираном
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
11 сентября, 09:28 09:28
Китай ускорит переход на электромобили: к 2030 году их доля достигнет 80%
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
10 сентября, 20:35 20:35
Илон Маск пригрозил судом режиссеру документального фильма о своей жизни
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
10 сентября, 19:59 19:59
119-летний житель Коста-Рики добивается признания его старейшим человеком в мире
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
10 сентября, 18:30 18:30
Хуситы захватили ключевой порт Йемена
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
10 сентября, 17:35 17:35
Август 2026 года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений: средняя глобальная температура достигла 16,96 °C
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе
10 сентября, 17:05 17:05
Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе

Латвия

airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 15:58
В Риге продлили работу пунктов сбора поваленных штормом деревьев
11 сентября, 15:02
Утепляемся! Завтра вечером температура резко упадет до +6…+11 °C
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 12:35 12:35
В Латвии растет спрос на лечение подростков с зависимостями: Детская больница не справляется с очередью
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 11:58 11:58
Купальный сезон в Латвии подходит к концу: вода уже остыла до 15–17 градусов
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 10:58 10:58
Зарплаты в Латвии заметно выросли, но свободных работников становится меньше
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 10:28 10:28
Какие обследования в Латвии можно пройти бесплатно и кому они положены
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 09:59 09:59
Пятница в Латвии будет переменчивой, воздух прогреется до +20
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 08:58 08:58
Почему бензин в Латвии быстро дорожает, но медленно дешевеет
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
11 сентября, 07:58 07:58
В Латвии можно будет платить картой без интернета: где уже работает новая система
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
10 сентября, 21:05 21:05
В пятницу Латвию ждет солнечная и теплая погода - до +20 °C
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание
10 сентября, 19:35 19:35
airBaltic требуется 257 млн евро: правительство Латвии созвало экстренное заседание

ЧП

Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
10 сентября, 12:28
Пожар на пароме у берегов Филиппин: пять  погибших и десятки пропавших
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
8 сентября, 18:58
Велосипедист столкнул мужчину под автобус и скрылся с места аварии
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены
8 сентября, 17:02
Хозяин собак, напавших на детей, рассказал, как животные оказались на улице
8 сентября, 15:35
В Салацгриве столкнулись два грузовика: движение по Таллиннскому шоссе ограничено
7 сентября, 12:28
Мошенники звонят рижанам от имени социальной службы и выманивают данные
6 сентября, 19:53
Трагедия на велогонке в Сигулде: во время Vienības velobrauciens умер участник
6 сентября, 17:42
Медведь ворвался в дом и растерзал пожилого мужчину в инвалидной коляске
5 сентября, 09:37
Десять дней после катастрофы в Непале: более 1200 погибших, тысячи людей все еще не найдены

Бизнес

В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
+ОПРОС
9 сентября, 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
9 сентября, 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили

Культура

Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
11 сентября, 15:30
Стивен Кинг назвал новую экранизацию «Кэрри» гениальной - особенно его впечатлила тема соцсетей
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
10 сентября, 16:28
93-летняя Эллен Берстин расплакалась после шестиминутной овации в Венеции
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»
9 сентября, 21:15
В Риге с большим концертом выступит популярный диджей Борис Брейх
9 сентября, 17:59
Театр кукол «В гостях у сказки» приглашает на две премьеры сентября - для малышей и школьников
7 сентября, 19:30
В Этнографическом музее пройдут Дни ремесел: посетителей научат печь хлеб, шить льняные рубашки и создавать украшения
7 сентября, 19:00
Эти хиты лучше не включать за рулем: Эд Ширан, Oasis и Queen попали в топ опасных песен для водителей
6 сентября, 20:20
«Человек-паук» идет на абсолютный рекорд: фильм Тома Холланда шестой уикенд подряд лидирует в прокате США
6 сентября, 18:55
Новый фильм Роберта Паттинсона встретили в Венеции семиминутной овацией - критики уже говорят о возможном «Оскаре»

Mixer

Осторожно, это может быть флирт: 5 знаков зодиака, которые очаровывают между делом
11 сентября, 16:58
Лучшие анекдоты недели и работа в школе
Осторожно, это может быть флирт: 5 знаков зодиака, которые очаровывают между делом
11 сентября, 16:19
Тест по двору детства покажет, что помогает вам сохранять внутреннее равновесие
Осторожно, это может быть флирт: 5 знаков зодиака, которые очаровывают между делом
11 сентября, 15:38
Ленивые голубцы без лишних хлопот: все смешиваем и запекаем
11 сентября, 15:15
Раки, Весы, Стрельцы и Скорпионы в гороскопе на выходные 12-13 сентября
11 сентября, 14:58
Тест, который начинается с обычной одежды: куда вы её убираете, когда приходите домой
11 сентября, 14:25
Тельцы, Стрельцы, Скорпионы и Весы в гороскопе Джорджии Николс на субботу, 12 сентября
11 сентября, 14:19
Почему домашние огурцы теряют хруст - и что важно сделать еще до маринования
11 сентября, 13:39
Осторожно, это может быть флирт: 5 знаков зодиака, которые очаровывают между делом

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
11 сентября, 12:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
10 сентября, 12:59
«Сердце болит за обоих сыновей»: маме Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии детям
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
9 сентября, 12:40
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу нужна помощь для оплаты терапии
8 сентября, 08:30
«Зеленая лампа»: Два братика - одно редкое генетическое заболевание - Маркусу и Алексу нужна помощь
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы

Спорт

Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
11 сентября, 16:35
Самый известный фигурист Латвии Денис Васильев пропустит новый сезон: спортсмен взял паузу, но не завершает карьеру
Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
10 сентября, 18:00
Месси расширяет футбольный бизнес: легендарный Лео покупает второй испанский клуб
Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
10 сентября, 09:28
Ламин Ямаль установил рекорд «Золотого мяча», который не покорялся даже Месси
9 сентября, 20:58
Месси скупает футбольные клубы в Испании: в его «портфеле» - уже вторая команда
ВИДЕО
9 сентября, 19:57
Скандал в аргентинском футболе: арбитру сломали нос, команду исключили из чемпионата - ВИДЕО
7 сентября, 11:02
Джанни Инфантино подтвердил, что намерен вновь участвовать в выборах главы FIFA в 2027 году
7 сентября, 08:57
Луис Энрике будет зарабатывать 20 млн евро в год по новому контракту с ПСЖ до 2030 года
6 сентября, 21:06
Месси и Роналду могут впервые сыграть вместе: Тевес готовит звездный прощальный матч
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас