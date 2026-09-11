ИИ Claude пытались использовать для создания биологического оружия: попытки пресечены

Отчет Anthropic о случаях злоупотребления искусственным интеллектом был опубликован 10 сентября. Компания отмечает, что описанные в документе случаи - не обычные примеры неправильного использования ИИ, а наиболее серьезные и новые виды угроз, которые удалось выявить.

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Anthropic обнаружила случаи злоупотребления своими моделями в период с декабря 2025 года по август 2026 года. Среди них были попытки использовать ИИ для разработки шпионского программного обеспечения, политически мотивированной деятельности и распространения пропаганды при поддержке государств.

В отчете также описаны пять случаев, связанных с потенциальным созданием биологического оружия.

В одном из случаев пользователь Claude просил помочь подготовить заявку на научный грант. Речь шла об исследовании, которое предполагало генетическое изменение вируса чикунгунья - в частности, его заразности и способности обходить иммунную систему.

В Anthropic признают, что подобные исследования могут быть полезны для разработки вакцин и лекарств. Однако те же методы могут использоваться для того, чтобы сделать патоген более опасным.

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Только один из описанных в отчете случаев связан с новейшими моделями Anthropic. Компания назвала его «тайной кампанией промышленных масштабов», направленной на изучение возможностей модели и их воспроизведение без разрешения.

По данным Anthropic, более старые версии моделей не могли существенно помочь пользователям в проведении опасных биологических исследований, поэтому меры безопасности в них были менее строгими. В новых моделях эти меры были усилены, а доступ к широкому спектру запросов о биологических исследованиях, которые могут иметь как мирное, так и военное применение, ограничен.

Разработчики ИИ уже неоднократно предупреждали, что искусственный интеллект может значительно упростить исследования в области синтетической биологии.

Во вторник Google также опубликовал отчет, в котором говорится, что один из пользователей пытался получить у чат-бота Gemini «пошаговую техническую инструкцию» по созданию биологических агентов, которые можно использовать в качестве оружия.

Биологическое оружие запрещено Конвенцией по биологическому оружию. При этом документ не предусматривает механизмов контроля за соблюдением этого запрета. Специалисты также отмечают, что число биологических лабораторий в мире растет, случаи утечки патогенов уже происходили, а полностью исключить риск новых утечек невозможно.