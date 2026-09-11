Евросоюз может принять новых участников уже до 2030 года, заявил Домбровскис

Евросоюз может расшириться уже к 2030 году, причем число его участников способно превысить 30. Об этом на Рижской конференции заявил еврокомиссар по экономике, производительности, реализации и упрощению Валдис Домбровскис. При этом он не стал уточнять, какие именно страны могут войти в ЕС и когда это произойдет.
По словам Домбровскиса, еще несколько лет назад трудно было представить Украину в статусе кандидата на вступление в Евросоюз. Полномасштабное вторжение России и последовавшие геополитические изменения заметно ускорили процесс расширения, который, по его оценке, получил новый импульс.
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Еврокомиссар считает, что расширение способно усилить ЕС не только экономически, но и геополитически. В частности, оно позволит не оставлять соседние с Евросоюзом страны в так называемой серой зоне. Выиграть от этого, по его мнению, смогут обе стороны: новые участники получат возможности для экономического развития, а действующие страны ЕС - доступ к дополнительным рынкам.
Однако увеличение числа государств потребует изменений в работе самого Евросоюза. Уже при нынешних 27 членах отдельные решения бывает сложно принимать из-за права вето, которым страны могут блокировать общие инициативы. Если участников станет больше 30, проблема, по словам Домбровскиса, только усилится.
В ЕС уже обсуждаются возможные защитные механизмы, однако еврокомиссар предостерег от многолетних переговоров по изменению договоров. По его мнению, такие обсуждения не должны превратиться в причину для откладывания расширения.
Отдельно Домбровскис остановился на Украине. Он отметил, что ее интеграция в единый европейский рынок уже идет параллельно с переговорами о вступлении в ЕС. В качестве примера политик привел расширение 2004 года, когда к объединению одновременно присоединились десять государств.
По словам Домбровскиса, Евросоюз и его страны уже предоставили Украине и ее гражданам помощь более чем на 220 миллиардов евро. В следующем многолетнем бюджете ЕС также предусмотрена возможность выделить на поддержку Украины до 100 миллиардов евро в период с 2028 по 2034 год.
Рижская конференция проходит в Латвийском национальном историческом музее. В четверг и пятницу участники обсуждают экономическую устойчивость Европы, а также способность стран ЕС совместно отвечать на внутренние и внешние вызовы.