Американцы впервые заняли весь топ-10 рейтинга миллиардеров Bloomberg

Впервые за всю историю существования рейтинга миллиардеров Bloomberg Billionaires Index, который ведется с 2012 года, все первые десять мест в топе заняли граждане США.

Первое место в рейтинге занимает Илон Маск с состоянием 919 млрд долларов.

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За Маском следуют основатель Google Ларри Пейдж с состоянием 286 млрд долларов и создатель Amazon Джефф Безос с 274 млрд долларов.

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В первую десятку также входят сооснователь Google Сергей Брин - 266 млрд долларов, основатель Dell Майкл Делл - 245 млрд, руководитель Meta Марк Цукерберг - 229 млрд, сооснователь Oracle Ларри Эллисон - 208 млрд, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг - 181 млрд, бывший глава Microsoft Стив Балмер - 172 млрд и инвестор Уоррен Баффет - 144 млрд долларов.

Отмечается, что американцы заняли все десять первых мест рейтинга после того, как состояние француза Бернара Арно (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana), сократилось до 143 млрд долларов. Сейчас он занимает 11-ю строчку в рейтинге.