Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут на аукционе

Чёрное шёлковое платье принцессы Дианы, известное как «платье мести», впервые почти за 30 лет выставят на аукцион. Торги состоятся 9 декабря, сообщает британский Vogue.

Наряд от британского дизайнера Кристины Стаболян выставит аукционный дом Sotheby’s. Платье оценили в 150–300 тысяч долларов. Перед торгами его представят в Лондоне, Гонконге и Женеве.

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Принцесса Диана надела это платье в июне 1994 года на вечеринку Vanity Fair в лондонской галерее Serpentine. В тот же день её муж, принц Чарльз, ныне король Карл III, публично признался в неверности во время их брака.

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Изначально Диана собиралась прийти на вечеринку в другом наряде, но в последний момент передумала. Платье несколько лет хранилось в её гардеробе, однако принцесса считала его слишком смелым для публичного выхода. Бывший стилист Дианы Анна Харви позднее вспоминала, что принцесса хотела «выглядеть на миллион долларов».

После того вечера Диана больше не надевала это платье. В 1997 году она выставила его вместе с другими своими нарядами на благотворительном аукционе. Вырученные средства направили на помощь людям, больным раком и ВИЧ/СПИДом.

Нынешние владельцы приобрели платье на том аукционе и хранили его у себя 29 лет. Часть средств от предстоящей продажи они также планируют направить на благотворительность.